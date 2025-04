Google TV si arricchisce | il Pannello Home arriva su Chromecast e altri dispositivi

dispositivi Chromecast con Google TV stanno ricevendo in queste ore una nuova funzionalità, chiamata Pannello Home, che permette di gestire rapidamente i dispositivi smart Home collegati.L'articolo Google TV si arricchisce: il Pannello Home arriva su Chromecast e altri dispositivi proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Google TV si arricchisce: il Pannello Home arriva su Chromecast e altri dispositivi Leggi su Tuttoandroid.net conTV stanno ricevendo in queste ore una nuova funzionalità, chiamata, che permette di gestire rapidamente ismartcollegati.L'articoloTV si: ilsuproviene da TuttoAndroid.

