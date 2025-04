Google non commercializzerà nuovi termostati Nest in Europa Stop al supporto ai primi modelli

Google terminerà il supporto ai primi Nest Thermostat: resteranno attive le funzioni di base, ma si perderanno quelle connesse, fra cui la disponibilità di Assistente Google. Dday.it - Google non commercializzerà nuovi termostati Nest in Europa. Stop al supporto ai primi modelli Leggi su Dday.it Da ottobreterminerà ilaiThermostat: resteranno attive le funzioni di base, ma si perderanno quelle connesse, fra cui la disponibilità di Assistente

Su questo argomento da altre fonti

Google Play Store introdurrà nuovi badge per le applicazioni - Il team di Google ha reso note due novità studiate per garantire sempre più elevati livelli di sicurezza per il Google Play Store L'articolo Google Play Store introdurrà nuovi badge per le applicazioni proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Sulla tastiera Google spuntano due nuovi pulsanti: a cosa servono e perché erano attesi - È stato necessario aspettare la conclusione di una fase di test decisamente lunga: ecco come attivare i tasti 🔗ilgiornale.it

Questa funzione di Google Discover sbarca su nuovi dispositivi - La funzionalità "il tuo spazio" di Google Discover pare essere ora disponibile su un maggior numero di dispositivi L'articolo Questa funzione di Google Discover sbarca su nuovi dispositivi proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Ne parlano su altre fonti

Google non commercializzerà nuovi termostati Nest in Europa. Stop al supporto ai primi modelli; Occhiali Android XR di Google, prime immagini al TED2025; Google Maps mostrerà preferibilmente il percorso meno inquinante; Nessuna reference per le Radeon RX 9070 e RX 9070 XT. 🔗Ne parlano su altre fonti