Gol Crapisto | Pagnucco e Vacca confezionano il mancino bianconero conclude Splendida azione per l’1-1 nel Derby d’Italia Primavera – VIDEO

Crapisto: Splendida azione per l'1-1 all'Inter. La rete del fantasista bianconero nel Derby d'Italia – VIDEOLa Juve Primavera sfida l'Inter nel Derby d'Italia di categoria. I bianconeri hanno pareggiato il match a fine primo tempo al termine di una Splendida azione. Discesa fantastica di Pagnucco che serve Vacca: il numero 10 imbuca alla perfezione per Crapisto che fa 1-1.Arriva il pareggio!Discesa fantastica di Pagnucco che si conclude con il tocco sotto di Crapisto (sul tocco di classi del diez Alessio Vacca)Inter U20-Juventus U20 1-1pic.twitter.comz97c6ad0m9— JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) April 28, 2025Il VIDEO del pareggio nel Derby d'Italia Primavera è già virale. Super azione confezionata dalla squadra di mister Magnanelli.

