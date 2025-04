God Save Birmingham | il survival medievale che riscrive le regole del genere

Birmingham del XIV secolo prende forma God Save Birmingham, il nuovo progetto targato Ocean Drive Studio che promette di rivoluzionare il panorama dei giochi survival con una formula tanto cruda quanto innovativa. Qui l’apocalisse non è quella classica a cui ci hanno abituato i film o le saghe contemporanee: il disastro si abbatte su una città medievale perfettamente ricostruita, calando il giocatore in una realtà fatta di terrore e disperazione.Un’ambientazione storica spietataSin dai primi istanti, l’impatto visivo e narrativo è di forte intensità. La ricostruzione della Birmingham medievale è fedele e dettagliata, tanto da rendere ogni angolo della città riconoscibile e immersivo. L’iconica chiesa di St Martin in the Bull Ring campeggia tra le rovine, ricordando una quotidianità spazzata via dalla follia. Gamerbrain.net - God Save Birmingham: il survival medievale che riscrive le regole del genere Leggi su Gamerbrain.net Nel cuore nebbioso e sanguinante delladel XIV secolo prende forma God, il nuovo progetto targato Ocean Drive Studio che promette di rivoluzionare il panorama dei giochicon una formula tanto cruda quanto innovativa. Qui l’apocalisse non è quella classica a cui ci hanno abituato i film o le saghe contemporanee: il disastro si abbatte su una cittàperfettamente ricostruita, calando il giocatore in una realtà fatta di terrore e disperazione.Un’ambientazione storica spietataSin dai primi istanti, l’impatto visivo e narrativo è di forte intensità. La ricostruzione dellaè fedele e dettagliata, tanto da rendere ogni angolo della città riconoscibile e immersivo. L’iconica chiesa di St Martin in the Bull Ring campeggia tra le rovine, ricordando una quotidianità spazzata via dalla follia.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ai microfoni del podcast "God Save The Queen", la storia di un ladruncolo italiano che riuscì a introfularsi in casa di re Carlo III. E a farla franca - Era il febbraio 1994 quando Renato Rinino, di professione ladruncolo, capitò sotto le finestre degli appartamenti di re Carlo III, all’epoca ancora principe, a St James’s Palace, Londra. Non riconobbe la dimora Royal ma, notando la presenza di impalcature esterne non protette, riuscì a introfularsi indisturbato nelle stanze dell’erede al trono, portandosi via gioielli, orologi, gemelli e – forse – lettere a Camilla. 🔗iodonna.it

God Save The Wine, il festival itinerante torna al Due Torri Hotel - Una serata dedicata al piacere dei sensi, al recupero di un approccio istintivo e libero al vino. God Save The Wine, il festival itinerante ideato dal sommelier e blogger Andrea Gori con il giornalista-editore Leonardo Tozzi, torna al Due Torri Hotel di Verona per far vivere - a chi ama il buon... 🔗veronasera.it

Torna "God Save The Queen", il podcast di iO Donna. Ai suoi microfoni, Lavinia Orefici ci parla del suo libro sui Royal e sulle monarchie di tutto il mondo - Pochi conoscono le Royal Family di tutto il mondo come Lavinia Orefici, giornalista Mediaset e autrice di libri come Elisabetta II dalla A alla Z e Diana la principessa del popolo, tutti per Piemme. La sua ultima fatica trae il titolo proprio dal seguitissimo programma su La5 di cui è conduttrice: Royal Saga, Luci e ombre dietro le famiglie reali. Un viaggio nel dietro le quinte di tutte le Corone, tra scandali e vicende di re e regine, principi e principesse, europee e non. 🔗iodonna.it

Su questo argomento da altre fonti

God Save Birmingham: lungo filmato gameplay del survival con zombie ad ambientazione medievale; God Save Birmingham: un po' Resident Evil e un po' TLOU nell'Inghilterra medievale; Fragpunk: data e ora dello sblocco della versione console; Clair Obscur Expedition 33 supera il milione di copie vendute. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

God Save Birmingham: Il The Last of Us nel Medioevo - Tra le nebbie e le strade insanguinate della Birmingham del XIV secolo nasce God Save Birmingham, il nuovo e brutale gioco di sopravvivenza in terza persona ideato dagli sviluppatori californiani ... 🔗techgaming.it

God Save Birmingham sembra The Last of Us nell'Inghilterra medievale - God Save Birmingham è un nuovo, brutale gioco di sopravvivenza ambientato in un'apocalittica Birmingham del 14° secolo: guardate il primo gameplay. 🔗everyeye.it

God Save Birmingham just became my most anticipated new zombie game - With intense survival game mechanics, realistic physics, and a medieval setting, God Save Birmingham is a unique-looking zombie game. 🔗pcgamesn.com