Gli studenti toscani fuggono dall' ora di religione | Firenze prima in Italia

Firenze, 28 aprile 2025 – Firenze e la Toscana ai vertici della "fuga" degli studenti dall'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. A rivelarlo è un'elaborazione dell'Uaar, l’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti, sui dati del ministero dell'Istruzione e del Merito per l'anno scolastico 2023-2024.La Toscana si piazza al terzo posto a livello nazionale tra le regioni più "laiche", con il 29% degli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell'ora di religione, superata solo dalla Valle d’Aosta (32,5%) e dall’Emilia Romagna (29,3%). Nel dettaglio provinciale, Firenze conquista il primato assoluto: nella città capoluogo oltre la metà degli studenti (51,5%) ha deciso di non frequentare l'ora di religione, facendo segnare la percentuale più alta d'Italia. Seguono Bologna (47,29%) e Aosta (43,58%). Lanazione.it - Gli studenti toscani fuggono dall'ora di religione: Firenze prima in Italia Leggi su Lanazione.it , 28 aprile 2025 –e la Toscana ai vertici della "fuga" degli'insegnamento dellacattolica nelle scuole statali. A rivelarlo è un'elaborazione dell'Uaar, l’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti, sui dati del ministero dell'Istruzione e del Merito per l'anno scolastico 2023-2024.La Toscana si piazza al terzo posto a livello nazionale tra le regioni più "laiche", con il 29% degliche hanno scelto di non avvalersi dell'ora di, superata soloa Valle d’Aosta (32,5%) e’Emilia Romagna (29,3%). Nel dettaglio provinciale,conquista ilto assoluto: nella città capoluogo oltre la metà degli(51,5%) ha deciso di non frequentare l'ora di, facendo segnare la percentuale più alta d'. Seguono Bologna (47,29%) e Aosta (43,58%).

Ne parlano su altre fonti

Garbo: "Studenti penalizzati dall'eliminazione dei bus in centro" - Tra i giovani candidati al consiglio comunale, c'è il 22enne Gabriele Garbo. Studente universitario, n lista con il Partito democratico, Garbo punta sulle esigenze degli studenti, "penalizzati dalla decisione della Giunta uscente di eliminare il servizio di trasporto urbano di linea interno alla... 🔗pordenonetoday.it

Impronte digitali per visti a studenti provenienti dall’estero, è polemica. Il Ministero: “Interverremo” - La senatrice Bonafè (PD) ha presentato un’interrogazione parlamentare relativamente alla raccolta di dati biometrici, nella fattispecie le impronte digitali, al fine del rilascio dei visti agli studenti stranieri. Una misura che ha destato disagio tra quanti vengono dall'estero per seguire gli studi in Italia. L'articolo Impronte digitali per visti a studenti provenienti dall’estero, è polemica. Il Ministero: “Interverremo” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Concorso poetico, torna per tutti gli studenti toscani il premio 'Firenze per Mario Luzi' - Firenze, 3 marzo 2025 – Non servono tante parole, ma solo quelle buone. Dedicato al grande scrittore e poeta italiano, torna il premio giovanile di poesia “Firenze per Mario Luzi”. Promosso dall'Assessorato all'educazione del Comune di Firenze in collaborazione con il quotidiano “La Nazione”, la casa editrice “Le Lettere” e il “Centro Studi Mario Luzi La Barca” di Pienza, il concorso poetico giunge alla quattordicesima edizione: rivolto a tutti gli studenti di Firenze, dell’area metropolitana e della Regione Toscana. 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Gli studenti toscani fuggono dall'ora di religione: Firenze prima in Italia; Non c’è più religione? Uno studente su sei rinuncia all’insegnamento; Trasporto pubblico, come ottenere gli 'eco-incentivi' per studenti e pendolari di Bagno a Ripoli; Formazione Medicina generale: pochi candidati, in buona parte fuggono dall’ospedale, e non tutti finiscono il corso. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Non c’è più religione? Uno studente su sei rinuncia all’insegnamento - Sempre più studenti fuggono dall’ora di religione cattolica a scuola ... (32,53%), seguita da Emilia-Romagna (29,33%) e Toscana (29,01%). Con alcune eccezioni come il Veneto (21,29%) e il ... 🔗msn.com

Studenti toscani a confronto: la mediazione dei conflitti come strada verso il dialogo - nel corso di un evento promosso dal Parlamento degli Studenti della Toscana, col patrocinio della Regione e la collaborazione di ANMP Firenze, 9 aprile 2025- Il Parlamento Regionale degli Studenti ... 🔗lanazione.it

Memoria, il viaggio degli studenti toscani si conclude al Memoriale delle deportazioni - Firenze, 11 aprile 2025 - Si è concluso al Memoriale delle deportazioni il viaggio della Memoria di quattro giorni di 81 studenti toscani. Organizzato dalla Regione Toscana, insieme alla ... 🔗lanazione.it