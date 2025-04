Gli studenti di Abbadia celebrano il 25 aprile leggendo le lettere dei partigiani

aprile e ai suoi valori. Questa mattina, a mezzogiorno, Abbadia Lariana ha celebrato la ricorrenza con un apprezzato intervento delle scuole (nei giorni scorsi chiuse).Al Monumento ai Caduti di via Lungolago si sono succeduti gli. Leccotoday.it - Gli studenti di Abbadia celebrano il 25 aprile leggendo le lettere dei partigiani Leggi su Leccotoday.it Le scuole rendono ancora più prezioso l'omaggio al 25e ai suoi valori. Questa mattina, a mezzogiorno,Lariana ha celebrato la ricorrenza con un apprezzato intervento delle scuole (nei giorni scorsi chiuse).Al Monumento ai Caduti di via Lungolago si sono succeduti gli.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gli studenti di Abbadia celebrano il 25 aprile leggendo le lettere dei partigiani - Le scuole rendono ancora più prezioso l'omaggio al 25 aprile e ai suoi valori. Questa mattina, a mezzogiorno, Abbadia Lariana ha celebrato la ricorrenza con un apprezzato intervento delle scuole (nei giorni scorsi chiuse). Al Monumento ai Caduti di via Lungolago si sono succeduti gli... 🔗leccotoday.it

Per la Festa del Tricolore gli studenti celebrano il lughese papà della bandiera italiana - Si sono svolte lunedì nell'aula magna del polo tecnico Professionale di Lugo le celebrazioni per la Giornata del Tricolore. L’iniziativa è stata organizzata dall’Unuci (Unione Nazionale Ufficiali in congedo) e dal Comune di Lugo, allo scopo di promuovere la conoscenza della figura di Giuseppe... 🔗ravennatoday.it

Maturità 2024-25, cambia tutto: le novità che gli studenti devono sapere - Gli esami di maturità 202-25 sono ormai alle porte, le modalità di svolgimento e cosa cambia in questo periodo. Tutto quello che c’è da sapere. Esami di Stato 2024/25, modalità di svolgimento: ecco cosa cambia (Notizie.com)La maturità di quest’anno partirà mercoledì 18 giugno prossimo alle ore 8.30 con la prima prova scritta. E già qui arriva la prima, e più importante, differenza rispetto al passato, da quest’anno è requisito per l’ammissione lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e delle attività assimilabili. 🔗notizie.com

Approfondimenti da altre fonti

Gli studenti di Abbadia celebrano il 25 aprile leggendo le lettere dei partigiani; La Provincia celebra il 25 aprile con il manifesto degli studenti dell’Iss Valdichiana di Chiusi; Gli studenti di Abbadia celebrano il 25 aprile leggendo le lettere dei partigiani. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La forza della memoria: celebrato il 25 aprile ad Abbadia San Salvatore - Come ogni anno, il 25 aprile, Abbadia San Salvatore si è raccolta per onorare la memoria di coloro che hanno lottato per la nostra libertà. Il sindaco Niccolò Volpini ha sottolineato l’importanza ... 🔗amiatanews.it

Daniela Morozzi e il coro Le Musiquorum celebrano il 25 Aprile ad Abbadia Isola - L’evento del 25 aprile a Abbadia Isola, voluto dal Comune di Monteriggioni, rappresenta un’occasione preziosa per celebrare la Liberazione attraverso la cultura, riscoprendo le radici profonde della ... 🔗ilcittadinoonline.it

Monteriggioni, Daniela Morozzi e il coro Le Musiquorum celebrano il 25 Aprile al complesso di Abbadia Isola - L’evento del 25 aprile a Abbadia Isola, voluto dal Comune di Monteriggioni, rappresenta un’occasione preziosa per celebrare la Liberazione attraverso la cultura, riscoprendo le radici profonde della ... 🔗radiosienatv.it