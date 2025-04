Gli infortuni sul lavoro sono quasi sempre eventi evitabili

lavoro unitamente a quella in ricordo delle vittime sull’amianto. Serve più attenzione e risorse volte ai temi di salute e sicurezza, tema che è anche al centro, tra gli altri, dei nostri referendum. L’impegno come Cgil e. Ilpiacenza.it - «Gli infortuni sul lavoro sono quasi sempre eventi evitabili» Leggi su Ilpiacenza.it «Il 28 aprile ricorre la Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sulunitamente a quella in ricordo delle vittime sull’amianto. Serve più attenzione e risorse volte ai temi di salute e sicurezza, tema che è anche al centro, tra gli altri, dei nostri referendum. L’impegno come Cgil e.

Le notizie più recenti da fonti esterne

In costante calo gli infortuni sul lavoro in artigianato: nel 2025 sono stati 165 - In discesa gli infortuni sul lavoro nell’artigianato. Nella Marca Trevigiana a gennaio e febbraio 2025 sono stati 165, con un calo del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I dati sono forniti dal Centro studi Confartigianato in occasione della Giornata Internazionale della Salute e... 🔗trevisotoday.it

Sempre più infortuni sul lavoro, sono 1.174 quelli denunciati a gennaio 2025. Male industria e settore pubblico - Non parte bene nelle Marche l'anno 2025 in materia di denunce infortuni sui luoghi di lavoro che passano dai 1128 del gennaio 2024 ai 1174 del gennaio 2025 con un incremento del 4.08% su base regionale rispetto ad un calo nazionale dello 0.87%. Se si registra un importante calo... 🔗anconatoday.it

In Toscana oltre 47mila infortuni sul lavoro ogni anno. Nel 2025 sono 21 le morti bianche - Firenze, 28 aprile 2025 – La tragedia avvenuta in una cava di marmo a Carrara si inserisce in un quadro ancora molto preoccupante per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro in Toscana. Secondo i dati Inail, tra gennaio e dicembre 2024 nella nostra regione sono stati registrati oltre 47.200 infortuni sul lavoro. Di questi, più di 39mila si sono verificati direttamente sul luogo di lavoro, mentre 8. 🔗lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

«Gli infortuni sul lavoro sono quasi sempre eventi evitabili»; Sempre più infortuni sul lavoro, sono 1.174 quelli denunciati a gennaio 2025. Male industria e settore pubblico; “Morti sul lavoro, in Emilia Romagna quasi 700 dal 2019”; In Ue si continua a morire per lavoro. Oltre 3mila le vittime e quasi 3 milioni di infortunati. 🔗Approfondimenti da altre fonti

In Toscana oltre 47mila infortuni sul lavoro ogni anno. Nel 2025 sono 21 le morti bianche - Secondo i dati Inail, tra gennaio e dicembre 2024 nella nostra regione sono stati registrati oltre 47.200 infortuni sul lavoro. Di questi, più di 39mila si sono verificati direttamente sul luogo di ... 🔗lanazione.it

Infortuni, Fara (Eurispes): "Scarsa sicurezza realtà allarmante, denunciata da 33,8% lavoratori" - (Adnkronos) - Secondo le ultime rilevazioni dell’Eurispes il lavoro nero è una realtà diffusa: al 40,5% dei lavoratori è successo almeno una volta di lavorare senza contratto. Accanto a questo dato un ... 🔗msn.com

Calano infortuni lavoro, aumentano malattie professionali - Nelle Marche, il trend degli infortuni sul lavoro mostra un miglioramento negli ultimi anni, ma persistono aree di forte criticità. (ANSA) ... 🔗msn.com