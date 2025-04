Gli appuntamenti di maggio con i tour guidati Conosci Genova?

appuntamenti straordinari con i tour guidati “Conosci Genova?” per giovedì 1 e venerdì 2 maggio, oltre a confermare l’appuntamento settimanale ogni sabato, a cominciare dunque dal 3 maggio. Confermato il. Genovatoday.it - Gli appuntamenti di maggio con i tour guidati “Conosci Genova?” Leggi su Genovatoday.it Dopo le edizioni speciali per Pasqua e 25 Aprile, Federagit Confesercenti annuncia altri duestraordinari con i?” per giovedì 1 e venerdì 2, oltre a confermare l’appuntamento settimanale ogni sabato, a cominciare dunque dal 3. Confermato il.

Alex Britti, si aggiungono 6 nuovi appuntamenti al tour "Feat. pop" - foto di Fabrizio CestariROMA – Si aggiungono 6 nuovi appuntamenti a "Feat. pop", il tour che Alex Britti farà questa estate per celebrare "It.Pop", il suo album di debutto, oltre ovviamente al concerto evento di Roma (Terme di Caracalla) con ospiti, amici e colleghi. Biglietti disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Qui di seguito il calendario aggiornato: 01.05 – Capannori (Lu) @ Piazza Aldo Moro 16.

Golf, tre appuntamenti nel fine settimana tra PGA e DP World Tour: Manassero impegnato nel Puerto Rico Open, Laporta a Johannesburg - Il DP World Tour di golf resta in Sudafrica, e da Durban si sposta a Johannesburg per il Joburg Open 2025. Il torneo, organizzato in combinata con il Sunshine Tour, andrà in scena da domani, giovedì 6, a domenica 9 marzo sul percorso dell'Houghton Golf Club. Il torneo mette in palio 25 milioni di Rand sudafricani (circa 1,5 milioni di euro) e 3.000 punti per la Race to Dubai, e rappresenta anche l'atto conclusivo dell'International Swing, una serie di otto eventi con una speciale classifica che premierà il vincitore con 200 mila dollari e l'accesso a tutti gli appuntamenti "Back 9" del DP ...

"E vien Calendimaggio 2025", si inizia domenica 13 aprile e tanti altri appuntamenti gratuiti fino al 6 maggio - Tutto pronto per il Calendimaggio di Assisi 2025, che tornerà dal 7 al 10 maggio con la formula a quattro giorni e la messa in onda in diretta streaming delle principali iniziative sul sito ufficiale della manifestazione, www.calendimaggiodiassisi.com, grazie alla collaborazione con Umbria Webcam...

Turismo, le visite guidate "Conosci Genova?" confermate anche a maggio - Genova. Dopo le edizioni speciali per Pasqua e 25 Aprile, Federagit Confesercenti annuncia altri due appuntamenti straordinari con i tour guidati "Conosci Genova?" per giovedì 1 e venerdì 2 maggio, ol ...

Maggio Castiglionese, la guida completa agli appuntamenti. Dai primi al vino, dalla cultura allo svago: un mese tutto da vivere - Castiglion Fiorentino si prepara a vivere un maggio ricco di iniziative con il ritorno del "Maggio Castiglionese", il tradizionale contenitore di eventi che anima la città per tutto il mese, salutando ...

Il meteo migliora, gli operatori sorridono. Eventi e tour guidati per il ponte di Pasqua - Col ponte del 1° maggio nuovi tour guidati: giovedì 2 maggio alle 21 ... a chiudere il ciclo di appuntamenti che lanciano la primavera.