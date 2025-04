Quotidiano.net - Giuristi contro il dl sicurezza: “Forzatura senza precedenti”

Roma, 28 aprile 2025 – “Appello per unademocratica”. È il titolo della presa di posizioneil decretopromosso, tra gli altri, dai presidenti emeriti della Corte costituzionale Ugo De Siervo, Gaetano Silvestri, Gustavo Zagrebelsky e i vicepresidenti Enzo Cheli e Paolo Maddalena. L’iniziativa ha già raccolto l’adesione di oltre 250 giuspubblicisti delle università italiane, come spiega il professor Roberto Zaccaria, già docente di istituzioni di diritto pubblico all’università di Firenze, oltre che ex presidente Rai e parlamentare dem.Professor Zaccaria, non capita spesso che il corpo accademico agisca così unanimemente. “Come abbiamo scritto, ci sono momenti in cui si verificano forzature istituzionali di particolare gravità, di fronte alle quali non è più possibile tacere ed è anzi doveroso assumere insieme pubbliche posizioni.