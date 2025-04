Giugliano come sarà la scheda elettorale | nell’ordine D’Alterio Pezzella e poi Pianese

Giugliano, come sarà la lista elettorale: nell’ordine D’Alterio, Pezzella e poi Pianese - Ufficializzato la composizione nella scheda elettorale che sarà sottoposta al voto degli elettori giuglianesi il prossimo 25 e 26 maggio. In cima comparirà il simbolo di Italia Viva, seguito da Pd, Giugliano Democratica, Lista Guarino, Azione con Calenda, Comitato Civico Costiero, Salvatore Pezzella Sindaco, Forza Italia, Unione di Centro, Insieme per Giugliano, Fratelli d’Italia, Vivere […] L'articolo Giugliano, come sarà la lista elettorale: nell’ordine D’Alterio, Pezzella e poi Pianese sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

