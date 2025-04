Giugliano 5 stelle senza lista alle comunali bloccati i commenti dei followers | polemiche nella base

Giugliano fallisce l'esperimento del "campo largo". Il Movimento 5 stelle ha ufficializzato la sua assenza dalle prossime elezioni amministrative, rinunciando a presentare una propria lista e, di fatto, mandando in frantumi il tentativo di alleanza giallorossa con il Partito Democratico.

