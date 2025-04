Giudica troppo lunga l' attesa al pronto soccorso e picchia l' infermiera

infermiera in servizio nel pronto soccorso del Policlinico è stata picchiata da una donna che, secondo quanto ricostruito, Giudicava eccessiva l'attesa prima di ricevere l'assistenza richiesta. Da qui si è scatenato il caos. Ad intervenire sono stati i. Messinatoday.it - Giudica troppo lunga l'attesa al pronto soccorso e picchia l'infermiera Leggi su Messinatoday.it Ancora un'aggressione in ospedale. Un'in servizio neldel Policlinico è statata da una donna che, secondo quanto ricostruito,va eccessiva l'prima di ricevere l'assistenza richiesta. Da qui si è scatenato il caos. Ad intervenire sono stati i.

