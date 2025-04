Giubileo degli adolescenti caos nel campo a Centocelle | “Costretti a dormire per terra al freddo”

dormire a terra o su dei letti di fortuna fatti con i cartoni. È accaduto a Centocelle, nel campo organizzato dalla Croce Rossa per ospitare i giovani venuti nella Capitale per il Giubileo degli adolescenti. Tra i ragazzi che hanno passato la notte fuori al freddo si sono verificati anche malori che hanno richiesto l'intervento dei sanitari.

Giubileo degli Adolescenti, a Roma oltre 120 mila giovani - Proprio in questi giorni a Roma sono arrivati piu’ di 120 mila giovani per il Giubileo degli Adolescenti. Domenica in piazza San Pietro parteciperanno alla messa dei novendiali per il Papa defunto celebrata dal cardinale Parolin. Servizio di Alessio Orlandi The post Giubileo degli Adolescenti, a Roma oltre 120 mila giovani first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Roma invasa dai ragazzi: è il Giubileo degli Adolescenti - AGI - Roma è invasa dai ragazzi, si stima siano 130mila quelli che parteciperanno alla Messa del Giubileo degli Adolescenti. Un momento di festa che ha subito delle inevitabili modifiche a causa della morte di Papa Francesco. Saltata la canonizzazione del beato di internet, Carlo Acutis prevista per il 27 aprile. Il Giubileo degli Adolescenti coinvolgerà decine di migliaia di ragazzi provenienti in gran parte dall'Italia, ma anche in gruppi numerosi da Stati Uniti, Brasile, India, Spagna, Portogallo, Francia, Ucraina, Regno Unito, Germania, Cile, Venezuela, Messico, Australia, Argentina, ... 🔗agi.it

Giubileo degli adolescenti, per la messa a San Pietro attesi 130mila partecipanti da tutto il mondo - In tantissimi hanno partecipato ai funerali di papa Francesco. Ora si preparano all’ultimo appuntamento: la messa, domenica 27 aprile alle 10.30, in piazza San Pietro. Una marea di giovanissimi ha invaso la Capitale: sono i partecipanti al Giubileo degli adolescenti. Si prevede che saranno... 🔗romatoday.it

Il Giubileo degli adolescenti, 200mila in piazza San Pietro - Superati i 200mila partecipanti al Giubileo degli adolescenti. 🔗ansa.it

Giubileo degli adolescenti, per la messa a San Pietro attesi 130mila partecipanti da tutto il mondo - In tantissimi hanno partecipato ai funerali di papa Francesco. Ora si preparano all’ultimo appuntamento: la messa, domenica 27 aprile alle 10.30, in piazza San Pietro. Una marea di giovanissimi ha ... 🔗romatoday.it

Una marea di giovanissimi "travolge" San Pietro: in più di 200mila per il Giubileo degli adolescenti - Il cardinale Parolin: "Papa Francesco avrebbe desiderato incontrarvi, guardarvi negli occhi, passare in mezzo a voi per salutarvi" ... 🔗romatoday.it