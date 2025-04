Giù da stabile abbandonatomorta 19enne

Leggi su Servizitelevideo.rai.it 11.14 Muore a 19 anni dopo essere precipitata per 7 piani in un edificio abbandonato a Roma. E' accaduto all'interno dell'ex Mulino Agostinelli, nel quartiere Aurelio. La ragazza era entrata con tre amiche, forse per fotografare alcuni murales dipinti nella struttura abbandonata da più di 20 anni. L'ipotesi è che si sia trattato di un incidente. Sequestrati i cellulari della vittima e delle amiche.

Precipita dal settimo piano di uno stabile abbandonato, muore una 19enne a Roma - Una ragazza di 19 anni è morta dopo essere precipitata per sette piani in uno stabile abbandonato a Roma. È accaduto sabato pomeriggio all’interno dell’ex Molino Agostinelli, in via del Pescaccio, all’Aurelio, dove Carlotta era forse entrata con tre amiche per fotografare alcuni murales disegnati nella struttura abbandonata da oltre vent’anni. A parlarne l’edizione romana di Repubblica. Inutili i soccorsi per la ragazza. 🔗open.online

