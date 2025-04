Giro d’Italia 2025 | prima tappa Durazzo-Tirana Percorso e altimetria | si assegna la prima Maglia Rosa

Giro d’Italia. prima frazione in programma venerdì 9 maggio: da Durazzo alla Capitale albanese, Tirana, 160 chilometri da percorrere. Andiamo a scoprire questa tappa nel dettaglio con il Percorso e l’altimetria.Percorso prima tappa Giro d’Italia 2025Venerdì 9 maggioDurazzo-Tirana (164 chilometri)Primi settanta chilometri pianeggianti, poi scatta il primo GPM di questa edizione del Giro: Gracen, seconda categoria con 13,5 chilometri al 5,2% di pendenza media e massima all’11%. Discesa, tratto pianeggiante e circuito finale da ripetere due volte. La salita protagonista è quella di Surrel, un terza categoria con 4,9 chilometri al 5,4%. Ultimo scollinamento a 12 dal traguardo, poi tutta discesa.altimetria Oasport.it - Giro d’Italia 2025: prima tappa Durazzo-Tirana. Percorso e altimetria: si assegna la prima Maglia Rosa Leggi su Oasport.it Scatta dall’Albania l’edizione numero 108 delfrazione in programma venerdì 9 maggio: daalla Capitale albanese,, 160 chilometri da percorrere. Andiamo a scoprire questanel dettaglio con ile l’Venerdì 9 maggio(164 chilometri)Primi settanta chilometri pianeggianti, poi scatta il primo GPM di questa edizione del: Gracen, seconda categoria con 13,5 chilometri al 5,2% di pendenza media e massima all’11%. Discesa, tratto pianeggiante e circuito finale da ripetere due volte. La salita protagonista è quella di Surrel, un terza categoria con 4,9 chilometri al 5,4%. Ultimo scollinamento a 12 dal traguardo, poi tutta discesa.

