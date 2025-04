Giro di Romandia 2025 | il percorso e le tappe ai raggi X Almeida candidato al successo finale

tappe. Gli appassionati sono pronti a mettersi in poltrona per gustarsi le emozioni del Giro di Romandia, corsa giunta alla settantottesima edizione. Si parte domani da Saint-Imier e si arriva domenica 04 Maggio a Ginevra dopo aver percorso 683,3 chilometri. Il tracciato disegnato dagli organizzatori concede ampia possibilità di espressione a tutte le tipologie di corridore con prove contro il tempo, tappe adatte agli uomini da classiche, una possibile volata di gruppo e due arrivi in salita. Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG sembra essere il principale candidato alla vittoria finale, l'Italia affida le sue possibilità di ben figurare a Lorenzo Fortunato della XDS Astana Team e Andrea Vendrame della Decathlon AG2R La Mondiale Team.

Giro di Romandia 2025: il percorso e le tappe - Dal 29 aprile al 4 maggio prenderà il via il Giro di Romandia 2025, giunto alla settantottesima edizione. La corsa elvetica sarà articolata su sei tappe, tra cui due cronometro, due tappe intermedie e due di altura, per un totale di 683,3 km. GIRO DI ROMANDIA 2025: IL PERCORSO Come di consuetudine, si aprirà con una prologo sulle strade di Saint-Imier e si chiuderà con un’altra prova contro il tempo finale a Ginevra. 🔗sport.periodicodaily.com

