Gip ‘da Chef Rubio solo parole aspre ma non offese alla Segre’

aspre, rappresentano una manifestazione argomentata del pensiero dell'autore in ordine a un tema politicamente sensibile Leggi su Imolaoggi.it Le frasi riportate, per quanto, rappresentano una manifestazione argomentata del pensiero dell'autore in ordine a un tema politicamente sensibile

Ne parlano su altre fonti

Odio online contro Liliana Segre: il gip ordina nuove indagini (c’è anche un politico). Archiviato Chef Rubio - Milano, 28 aprile 2025 – Insulti e attacchi antisemiti sui social nei confronti di Liliana Segre: l’inchiesta deve proseguire. Viene archiviata, invece, la posizione di Chef Rubio, all’anagrafe Gabriele Rubini, popolare personaggio tv contro il quale la stessa senatrice a vita aveva sporto denuncia. La decisione Il gip di Milano Alberto Carboni ha accolto gran parte dell’istanza avanzata da Segre, tramite l’avvocato Vincenzo Saponara. 🔗ilgiorno.it

Ilaria Sula, Mark Antony Samson al gip: “Ho fatto tutto da solo” - (Adnkronos) – Il 23enne Mark Antony Samson ha negato oggi, mercoledì 4 aprile, di aver premeditato il delitto di Ilaria Sula nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo a Regina Coeli, durato cinque ore. Il giovane aveva già confessato l'omicidio della 22enne, scomparsa lo scorso 25 marzo dalla sua casa di Roma e ritrovata senza […] L'articolo Ilaria Sula, Mark Antony Samson al gip: “Ho fatto tutto da solo” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Chef Rubio a processo per diffamazione aggravata e istigazione alla violenza - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Gabriele Rubini, meglio noto come "Chef Rubio", con l'accusa di diffamazione aggravata e istigazione alla violenza. Nel procedimento si sono costituite come parte civile la comunità ebraica di Roma e l'Ucei (Unione delle comunità ebraiche italiane). Stando a quanto si apprende, le contestazioni risalgono a febbraio e marzo 2020 per due distinti interventi antisemiti. 🔗iltempo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Odio online contro Liliana Segre: il gip ordina nuove indagini (c’è anche un politico). Archiviato Chef Rubio; Hater di Liliana Segre: il gip rigetta l'archiviazione per sette (ma non c'è chef Rubio): «Web non è zona franca». S'indaga su altri 90 odiatori; Imputazione coatta per gli hater di Segre. Cos'è e perché il gip l'ha decisa; Insulti web a Liliana Segre, altre 90 persone saranno indagate. Infamante accusarla di nazismo. 🔗Se ne parla anche su altri siti