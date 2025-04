Giovedì primo maggio sciopero generale nella sanità

sciopero generale dell’intera giornata del 1° maggio 2025 proclamato da USI CIT.A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito internet. Lo sciopero riguarda tutti i settori, tutti i comparti e i dipendenti pubblici. Asl. Arezzonotizie.it - Giovedì primo maggio sciopero generale nella sanità Leggi su Arezzonotizie.it dell’intera giornata del 1°2025 proclamato da USI CIT.A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito internet. Loriguarda tutti i settori, tutti i comparti e i dipendenti pubblici. Asl.

