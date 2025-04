Giovedì di shopping fino a tarda sera in centro storico a Pesaro

Pesaro, 28 aprile 2025 – Negozi e musei aperti fino a tarda sera, musica dal vivo, esibizioni, mercatino dell’Antiquariato. Sono gli ingredienti dei Giovedì sera d’estate in centro storico, “che nei mesi di giugno, luglio ed agosto arricchiranno la proposta turistica, culturale e commerciale di Pesaro”.“shopping sotto le stelle”. Ad annunciarlo sono il sindaco Andrea Biancani, insieme agli assessori alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci e alla Cultura Daniele Vimini, che questa mattina, con la presidente della Commissione Attività Economiche Evelina Anniballi, hanno incontrato gli esercenti del centro storico. "È stato un confronto molto costruttivo. Ringraziamo i negozianti che hanno accolto la proposta in maniera positiva, capendo bene che fare squadra tra imprenditori è fondamentale per valorizzare la nostra città e renderla sempre più attrattiva. Ilrestodelcarlino.it - Giovedì di shopping fino a tarda sera in centro storico a Pesaro Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 28 aprile 2025 – Negozi e musei aperti, musica dal vivo, esibizioni, mercatino dell’Antiquariato. Sono gli ingredienti deid’estate in, “che nei mesi di giugno, luglio ed agosto arricchiranno la proposta turistica, culturale e commerciale di”.“sotto le stelle”. Ad annunciarlo sono il sindaco Andrea Biancani, insieme agli assessori alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci e alla Cultura Daniele Vimini, che questa mattina, con la presidente della Commissione Attività Economiche Evelina Anniballi, hanno incontrato gli esercenti del. "È stato un confronto molto costruttivo. Ringraziamo i negozianti che hanno accolto la proposta in maniera positiva, capendo bene che fare squadra tra imprenditori è fondamentale per valorizzare la nostra città e renderla sempre più attrattiva.

