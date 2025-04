Giovedì 1 maggio a Pontassieve una maratonina mozzafiato

Pontassieve, 28 aprile 2025 – Torna Giovedì 1° maggio la Mazza Maratona Città di Pontassieve, uno degli appuntamenti più attesi del calendario primaverile. La partenza è fissata per le 9 davanti alla sede del Comune di Pontassieve.Il tracciato, particolarmente suggestivo, si snoderà attraverso le colline toccando anche il territorio del Comune di Pelago. Un percorso che promette di togliere il fiato non solo per la straordinaria bellezza dei paesaggi, ma anche per i continui saliscendi che, con il passare dei chilometri, metteranno a dura prova le gambe dei partecipanti. Accanto alla gara principale, sarà possibile prendere parte anche alla ludicomotoria di 5 km, aperta a tutti coloro che vorranno vivere una giornata di sport e convivialità.L'evento è organizzato dal GS La Torre con il patrocinio del Comitato Uisp di Firenze e il sostegno delle Cantine Chianti Ruffino. Lanazione.it - Giovedì 1° maggio a Pontassieve una maratonina mozzafiato Leggi su Lanazione.it , 28 aprile 2025 – Torna1°la Mazza Maratona Città di, uno degli appuntamenti più attesi del calendario primaverile. La partenza è fissata per le 9 davanti alla sede del Comune di.Il tracciato, particolarmente suggestivo, si snoderà attraverso le colline toccando anche il territorio del Comune di Pelago. Un percorso che promette di togliere il fiato non solo per la straordinaria bellezza dei paesaggi, ma anche per i continui saliscendi che, con il passare dei chilometri, metteranno a dura prova le gambe dei partecipanti. Accanto alla gara principale, sarà possibile prendere parte anche alla ludicomotoria di 5 km, aperta a tutti coloro che vorranno vivere una giornata di sport e convivialità.L'evento è organizzato dal GS La Torre con il patrocinio del Comitato Uisp di Firenze e il sostegno delle Cantine Chianti Ruffino.

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Judica Western Park” rinviato a giovedì 1 maggio - In seguito alla triste notizia della scomparsa di Papa Francesco, il Sindaco di Castel Di Judica, Ruggero Strano in accordo con tutta l’amministrazione comunale, ha deciso, in segno di lutto, rispetto e con profondo cordoglio, di posticipare l’evento “Judica Western Park“ previsto il 25 aprile... 🔗cataniatoday.it

Cimiteri, quelli suburbani chiusi mercoledì: giovedì 1 maggio tutti aperti alle 8 alle 13 - Mercoledì 30 aprile i cimiteri suburbani rimarranno chiusi per riposo settimanale. Giovedì 1 maggio garantito anche il servizio di accoglienza salme. Il dipartimento Servizi cimiteriali, d'intesa con l'assessore Massimiliano Minutoli, ricorda che, in occasione della festa del Lavoro, giovedì 1... 🔗messinatoday.it

Che Dio ci Aiuti 8: anticipazioni nona puntata di giovedì 1 maggio 2025 - © US RaiIl giovedì sera di Rai 1 torna ad ospitare le storie di Che Dio ci Aiuti: nelle dieci nuove puntate dell’ottava stagione Suor Azzurra (Francesca Chillemi) dovrà mettersi alla prova direttamente sul campo, aiutando delle ragazze in difficoltà e sperimentando i metodi “alternativi” che Suor Angela (Elena Sofia Ricci) le ha insegnato. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di puntata in puntata. 🔗davidemaggio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giovedì 1° maggio a Pontassieve una maratonina mozzafiato; Cosa fare questo weekend a Firenze; Pasqua e Primo Maggio: variazioni nei servizi di raccolta e igiene urbana; Cosa fare in Toscana: sagre ed eventi nel weekend e nei prossimi giorni. 🔗Se ne parla anche su altri siti