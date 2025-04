Giovanni Manna premiato come miglior direttore sportivo | Orgoglioso il lavoro di squadra è fondamentale

Giovanni Manna premiato come miglior direttore sportivo: “Orgoglioso, il lavoro di squadra è fondamentale”">Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come miglior direttore sportivo della Serie A durante la cerimonia del Premio Nazionale MCL-USSI “Inside the Sport”, andata in scena a Coverciano.Dal palco, Manna ha espresso tutta la sua soddisfazione:“Sono Orgoglioso, vorrei ringraziare chi mi ha scelto. Nel nostro lavoro quotidiano c’è tantissimo impegno: prima che un calciatore venga osservato da me, c’è un grande lavoro dello staff. McTominay, ad esempio, non andava scoperto: era già un giocatore importante, bisognava solo inserirlo in un progetto preciso.”Focus sul presente e programmazione per il futuroParlando della gestione del finale di stagione, Manna ha sottolineato l’importanza della vicinanza alla squadra:“Durante l’anno mi piace girare, il mercato si costruisce nel tempo. Napolipiu.com - Giovanni Manna premiato come miglior direttore sportivo: “Orgoglioso, il lavoro di squadra è fondamentale” Leggi su Napolipiu.com : “, ildi”">del Napoli, ha ricevuto il prestigioso riconoscimentodella Serie A durante la cerimonia del Premio Nazionale MCL-USSI “Inside the Sport”, andata in scena a Coverciano.Dal palco,ha espresso tutta la sua soddisfazione:“Sono, vorrei ringraziare chi mi ha scelto. Nel nostroquotidiano c’è tantissimo impegno: prima che un calciatore venga osservato da me, c’è un grandedello staff. McTominay, ad esempio, non andava scoperto: era già un giocatore importante, bisognava solo inserirlo in un progetto preciso.”Focus sul presente e programmazione per il futuroParlando della gestione del finale di stagione,ha sottolineato l’importanza della vicinanza alla:“Durante l’anno mi piace girare, il mercato si costruisce nel tempo.

