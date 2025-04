Giovanni Allevi e Papa Francesco il pianista confessa | Ho un rimpianto grandissimo

Giovanni Allevi, compositore e pianista tra i più amati dal pubblico italiano, ha affidato al Corriere della Sera un toccante ricordo di Papa Francesco, in un momento in cui il mondo intero piange la scomparsa del Pontefice. L'artista, da tempo impegnato in una battaglia personale contro la malattia, ha voluto rendere omaggio a Francesco con parole cariche di emozione, fede e consapevolezza.«Gli dedicherei una composizione inedita», ha detto Allevi, riferendosi al brano "Adagio dal Concerto MM22 per violoncello e orchestra", scritto durante il suo ricovero in ospedale. «È un canto struggente colmo di umanità, ispirato alla parola "Mieloma", il mio male. Sono certo che da lassù Francesco ne accoglierebbe le note con il suo amatissimo sorriso». Un gesto intimo, personale, che lega musica, dolore e spiritualità in un tributo sincero.

