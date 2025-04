Giovanni Allevi e il rimpianto di non aver abbracciato Papa Francesco | Ero giovane non avevo capito che certe volte è bene seguire il cuore

Vanityfair.it - Giovanni Allevi e il rimpianto di non aver abbracciato Papa Francesco: «Ero giovane, non avevo capito che certe volte è bene seguire il cuore» Leggi su Vanityfair.it «Quando disse “Le pareti degli ospedali hanno ascoltato più preghiere sincere di molte chiese” non ho potuto non tornare con la mente alla mia lunga e sofferta degenza oncologica», racconta il pianista, ricordando l’incontro con Bergoglio e le sue parole

Approfondimenti da altre fonti

Giovanni Allevi e Papa Francesco, il pianista confessa: “Ho un rimpianto grandissimo” - Giovanni Allevi, compositore e pianista tra i più amati dal pubblico italiano, ha affidato al Corriere della Sera un toccante ricordo di Papa Francesco, in un momento in cui il mondo intero piange la scomparsa del Pontefice. L’artista, da tempo impegnato in una battaglia personale contro la malattia, ha voluto rendere omaggio a Francesco con parole cariche di emozione, fede e consapevolezza. «Gli dedicherei una composizione inedita», ha detto Allevi, riferendosi al brano “Adagio dal Concerto MM22 per violoncello e orchestra”, scritto durante il suo ricovero in ospedale. 🔗thesocialpost.it

Giovanni Allevi: “Ho dolore e tremore alle mani. Spero nella guarigione”. La forza dell’artista - Giovanni Allevi torna a raccontare la sua malattia e il dolore, ma anche la speranza di guarire e la voglia di andare avanti, nonostante tutto, portando gioia con la sua musica. Il pianista e compositore nel 2022 ha scoperto di essere affetto da mieloma multiplo, una tipologia di tumore del midollo osseo che coinvolge le cellule plasmatiche, ossia una tipologia di globuli bianchi che hanno il compito di produrre gli anticorpi. 🔗dilei.it

Agrigento capitale italiana della cultura, Giovanni Allevi incanta il teatro Pirandello - "Buonanotte Agrigento! È stato bellissimo, grazie per essere stati con me questa sera. L'ho veramente apprezzato! Ciaooo". Giovanni Allevi si congeda così, con una storia social, con tanto di emoticon delle mani che disegnano un cuore, dopo il tributo del teatro Pirandello, in piedi ad applaudire... 🔗agrigentonotizie.it

Ne parlano su altre fonti

Giovanni Allevi: «Ho il rimpianto di non averlo abbracciato. Ora gli dedico la mia musica composta in ospedale, so che sorriderebbe»; Giovanni Allevi e il rimpianto di non aver abbracciato Papa Francesco: «Ero giovane, non avevo capito che certe volte è bene seguire il cuore; Giorgia e i rimpianti per i no detti in passato: «Rifiutai l'invito di Michael Jackson e un duetto con Bublé; Torino scaccia il grande rimpianto dei mancati Giochi Olimpici con la festa delle Universiadi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Giovanni Allevi: «Ho il rimpianto di non averlo abbracciato. Ora gli dedico la mia musica composta in ospedale, so che sorriderebbe» - Il musicista e compositore sperimenta da tempo la malattia e il dolore che lo hanno avvicinato alla fede: «Papa Francesco è come un'opera d'arte, come la Fuga di Bach, sono immortali» ... 🔗msn.com

Giovanni Allevi e Papa Francesco, il pianista confessa: “Ho un rimpianto grandissimo” - Giovanni Allevi, compositore e pianista tra i più amati dal pubblico italiano, ha affidato al Corriere della Sera un toccante ricordo di Papa Francesco, ... 🔗thesocialpost.it

Il musicista. Allevi: «La sua rivoluzione è stata essere vicino a deboli e malati» - Il maestro ha suonato in piazza San Pietro, ma negli ultimi tempi attraverso il dolore della malattia, ha sentito ancora più vicina la figura di Francesco. Il compositore lotta contro un mieloma ... 🔗msn.com