Giovani fermati dai carabinieri con una mazza di ferro e un tirapugni due denunce

carabinieri della stazione locale, nell'ambito di un servizio di pattugliamento mirato alla prevenzione di reati predatori e comportamenti pericolosi, hanno denunciato in stato di libertà due Giovani del posto, rispettivamente di 23 e 18 anni, per porto ingiustificato di oggetti atti ad

