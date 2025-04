Giovani e dipendenza digitale incontro con gli autori Pellai e Tamborini

Pellai e Barbara Tamborini presentato questa mattina nella sala conferenze di palazzo Alvaro durante l'iniziativa promossa dalla libreria Libro Amico di Aurelio Arcano. All'incontro, che ha avuto il patrocinio di Comune e. 🔗 Reggiotoday.it - Giovani e dipendenza digitale, incontro con gli autori Pellai e Tamborini "Vietato ai minori di 14 anni" è il titolo del libro scritto da Albertoe Barbarapresentato questa mattina nella sala conferenze di palazzo Alvaro durante l'iniziativa promossa dalla libreria Libro Amico di Aurelio Arcano. All', che ha avuto il patrocinio di Comune e. 🔗 Reggiotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giovani e dipendenza digitale, incontro con gli autori Pellai e Tamborini - "Vietato ai minori di 14 anni" è il titolo del libro scritto da Alberto Pellai e Barbara Tamborini presentato questa mattina nella sala conferenze di palazzo Alvaro durante l'iniziativa promossa dalla libreria Libro Amico di Aurelio Arcano. All'incontro, che ha avuto il patrocinio di Comune e... 🔗reggiotoday.it

Futuro digitale: incontro tra giovani e imprese tech - Mercoledì 12 marzo ad Arezzo il matchmaking del progetto Tech Diversity Manneschi: “Un’opportunità concreta per costruire il proprio percorso professionale” Un’occasione per avvicinare giovani NEET, donne e persone con disabilità al mondo del lavoro nel settore digitale e tecnologico: è questo l’obiettivo dell’evento di matchmaking “Futuro Digitale: Incontro tra Giovani e Imprese Tech”, organizzato dal Comune di Arezzo nell’ambito del progetto europeo Tech Diversity. 🔗lortica.it

Serrone, giovani per Sempre: un incontro di speranza e rinascita dalle dipendenze - Si è svolto nei giorni scorsi, presso il teatro Karol Wojtyla a Serrone, il primo di una serie di incontri organizzati dall’associazione Giovani per sempre, un’associazione culturale intercomunale che coinvolge i comuni di Serrone, Piglio e Acuto. L’incontro, intitolato “Raccontarsi la forza di... 🔗frosinonetoday.it

Cosa riportano altre fonti

Giovani e dipendenza digitale, incontro con gli autori Pellai e Tamborini; Dipendenze digitali, Ausl e Comune in trincea: In partenza progetti e incontri per sensibilizzare i giovani; “Essere e Malessere Social”, oltre 32.500 studenti si sono confrontati su temi come dipendenza dai social media, sicurezza online e benessere digitale; Dipendenza dal cellulare: via al Patto per il digitale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Dipendenza da smartphone e adescamento online, carabinieri incontrano studenti - passando per le dipendenze comportamentali e da sostanze, la violenza tra giovani e il bullismo, sia in forma fisica che digitale. Ampio spazio è stato dedicato all’educazione ai social network ... 🔗msn.com

CARMAGNOLA - Incontro sull'uso e la dipendenza dai social media, challenge e gaming online - CARMAGNOLA - Educare all’uso responsabile della rete e della tecnologia è oggi una sfida cruciale per genitori, insegnanti e giovani ... alle ore 18.00 si termina con l’incontro intitolato “Uso e ... 🔗torinosud.it

Dipendenza tecnologica, incontro a Potenza Picena - A sottolineare l’importanza dell’incontro ... "Quello della dipendenza tecnologica dei nostri figli è un tema tanto attuale quanto di vitale importanza per il futuro delle giovani generazioni ... 🔗ilrestodelcarlino.it