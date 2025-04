Giovane precipita da sette piani | tragedia nell’ex Molino Agostinelli a Roma

precipitata da un’altezza di sette piani nell’ex Molino Agostinelli di via del Pescaccio, a Roma. La struttura, abbandonata da anni, è diventata un punto di ritrovo per street artist e curiosi, attratti dai murales che ricoprono le sue pareti decadenti.Sabato pomeriggio, quella che doveva essere una semplice esplorazione tra amiche si è trasformata in tragedia. Carlotta era arrivata sul posto insieme ad altre tre ragazze, con l’intenzione di visitare i vari piani dell’edificio e immortalare le opere d’arte presenti con foto e selfie.La dinamica dell’incidenteSecondo una prima ricostruzione, la Giovane si sarebbe separata dalle amiche, salendo da sola fino al settimo piano. È qui che, per cause ancora da chiarire, è precipitata all’interno di un silos, rimanendo incastrata. Dayitalianews.com - Giovane precipita da sette piani: tragedia nell’ex Molino Agostinelli a Roma Leggi su Dayitalianews.com Una giornata tra amiche si trasforma in drammaCarlotta C., 19 anni, ha perso la vita dopo essereta da un’altezza didi via del Pescaccio, a. La struttura, abbandonata da anni, è diventata un punto di ritrovo per street artist e curiosi, attratti dai murales che ricoprono le sue pareti decadenti.Sabato pomeriggio, quella che doveva essere una semplice esplorazione tra amiche si è trasformata in. Carlotta era arrivata sul posto insieme ad altre tre ragazze, con l’intenzione di visitare i varidell’edificio e immortalare le opere d’arte presenti con foto e selfie.La dinamica dell’incidenteSecondo una prima ricostruzione, lasi sarebbe separata dalle amiche, salendo da sola fino al settimo piano. È qui che, per cause ancora da chiarire, èta all’interno di un silos, rimanendo incastrata.

