Giornate di Caterina | rievocazione storica e festival culturale a Imola

Le giornate di Caterina. Un tuffo nel Rinascimento fra arcieri, dame e giullari - Un salto indietro nei secoli per arrivare a... Caterina Sforza. Manca sempre meno alla sesta edizione de ‘Le giornate di Caterina’ in programma dal 2 al 4 maggio nel chiostro della chiesa dell’Osservanza di Imola. Un appuntamento, organizzato dall’associazione Imola Experience in collaborazione con tante realtà del territorio e con il supporto del Municipio, che trasformerà gli spazi del convento imolese in un angolo di Rinascimento tra arcieri, dame, tamburini, sbandieratori, cortigiani e giullari in abiti d’epoca. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le giornate di Caterina. Un tuffo nel Rinascimento fra arcieri, dame e giullari - Dal 2 al 4 maggio torna l’appuntamento organizzato da Imola Experience. Tanti aventi fra rievocazioni, iniziative culturali e gastronomia a tema. 🔗msn.com

Un tuffo nella storia della città con le Giornate di Caterina - Dal corteo storico in centro al torneo di randello e scudo, dal 2 al 4 maggio la manifestazione trasformerà gli ambienti dell'ex convento dell’Osservanza in un angolo di Rinascimento ... 🔗ilnuovodiario.com

