Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro flash mob al cantiere dell’incidente che provocò 5 vittime

Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro, una Giornata importante per scuotere le coscienze di fronte alle tante stragi sul lavoro.Nell’occasione, a Firenze la Cgil organizza un flash mob (con momento di raccoglimento ed esposizione di uno striscione e cartelli sul tema lavoro e sicurezza) davanti all’ingresso del cantiere di Esselunga in via Mariti, uno dei due luoghi simbolo delle tragedie sul lavoro nel territorio fiorentino, 9,30-10. Subito dopo, dalle 10,30 fino alle 13, è in programma una assemblea Cgil di delegate e Rls alla Sms di Rifredi in via Vittorio Emanuele II sui temi della sicurezza sul lavoro.“Dinanzi allo stillicidio di tre morti al giorno e delle migliaia di infortuni sul lavoro e malattie professionali – dice la Cgil – le azioni messe in campo, norme e riforme, nonostante la propaganda, non stanno funzionato: norme troppo spesso in contrasto fra loro e sempre più con maglie larghe per non disturbare “chi crea ricchezza”. Leggi su Corrieretoscano.it FIRENZE – Oggi (28 aprile) è lamondialesalute esul, unaimportante per scuotere le coscienze di fronte alle tante stragi sul.Nell’occasione, a Firenze la Cgil organizza unmob (con momento di raccoglimento ed esposizione di uno striscione e cartelli sul tema) davanti all’ingresso deldi Esselunga in via Mariti, uno dei due luoghi simbolo delle tragedie sulnel territorio fiorentino, 9,30-10. Subito dopo, dalle 10,30 fino alle 13, è in programma una assemblea Cgil di delegate e Rls alla Sms di Rifredi in via Vittorio Emanuele II sui temisul.“Dinanzi allo stillicidio di tre morti al giorno e delle migliaia di infortuni sule malattie professionali – dice la Cgil – le azioni messe in campo, norme e riforme, nonostante la propaganda, non stanno funzionato: norme troppo spesso in contrasto fra loro e sempre più con maglie larghe per non disturbare “chi crea ricchezza”.

