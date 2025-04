Giornata mondiale vittime amianto strage silenziosa Italia in testa

Giornata mondiale in Memoria delle vittime dell’amianto. Una strage silenziosa che continua. Solo lo scorso anno in Italia si sono verificati 7mila decessi.Servizio di Barbara Masulli Giornata mondiale vittime amianto, strage silenziosa. Italia in testa TG2000. Tv2000.it - Giornata mondiale vittime amianto, strage silenziosa. Italia in testa Leggi su Tv2000.it Ricorre oggi lain Memoria delledell’. Unache continua. Solo lo scorso anno insi sono verificati 7mila decessi.Servizio di Barbara MasulliinTG2000.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giornata mondiale in memoria delle vittime dell'amianto: Liguria tra le regioni con più morti - La Liguria è una delle Regioni d'Italia con il maggior numero di morti legate all'amianto nel 2024. Il dato arriva dall'Osservatorio Nazionale Amianto. Nella nostra regione parliamo di 600 decessi di cui almeno 150 per mesotelioma, 300 per tumore del polmone, il resto per altre patologie asbesto... 🔗genovatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giornata mondiale per le vittime dell'amianto: in Italia 7 mila morti nell'ultimo anno; Il 28 aprile è la Giornata Mondiale delle Vittime dell’amianto: il triste primato dell’Italia; Giornata Mondiale delle vittime dell’amianto: a Casale la memoria conferma l'impegno per salute e giustizia; Giornata mondiale in ricordo delle vittime dell'amianto e del lavoro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Amianto, Giornata mondiale in memoria delle vittime: in Italia record morti da mesotelioma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Amianto, Giornata mondiale in memoria delle vittime: in Italia record morti da mesotelioma ... 🔗tg24.sky.it

Il 28 aprile è la Giornata Mondiale delle Vittime dell’amianto: il triste primato dell’Italia - Perché occorre ricordarsi che il 28 aprile è la Giornata Mondiale delle vittime dell'amianto? Perché uccide ancora, in Italia soprattutto. 🔗style.corriere.it

Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto: i vincitori del Premio Vivaio Eternot - CASALE MONFERATO - In occasione della Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto 2025, a Casale Monferrato si è tenuta la cerimonia di consegna del ... 🔗radiogold.it