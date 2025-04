Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro Marinelli Cisl | Dati ancora allarmanti non abbassiamo la guardia

Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. Un momento, ricorda Cisl Romagna, per fare "una profonda riflessione e rinnovare l'impegno verso un obiettivo che consideriamo prioritario e irrinunciabile: la tutela della vita e della dignità di ogni lavoratore. Ravennatoday.it - Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, Marinelli (Cisl): "Dati ancora allarmanti, non abbassiamo la guardia" Leggi su Ravennatoday.it Lunedì 28 aprile è laper lae la salute sul. Un momento, ricordaRomagna, per fare "una profonda riflessione e rinnovare l'impegno verso un obiettivo che consideriamo prioritario e irrinunciabile: la tutela della vita e della dignità di ogni lavoratore.

Su altri siti se ne discute

Giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro 2025: le riflessioni del CNDDU - Il comunicato stampa del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, che si celebra il 28 aprile 2025. Iniziative per la Giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro 2025 Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), […] The post Giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro 2025: le riflessioni del CNDDU first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Giornata mondiale sicurezza lavoro: "Nei cicli produttivi sempre centrale deve essere la persona" - Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Luigi Spinzi, segretario generale Cisl Taranto Brindisi sulla giornata mondiale per la sicurezza sui luoghi di lavoro che ricorre oggi, lunedì 28 aprile La questione salute e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro ripropone, per intero, la sua attualità... 🔗brindisireport.it

Giornata mondiale sicurezza lavoro. Paolo Capone, leader UGL: "Basta morti: la sicurezza deve essere una priorità" - "In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, i dati pubblicati dall’Inail ci impongono una profonda riflessione. Nei primi due mesi del 2025, si sono registrati 89.556 infortuni (-3,4% rispetto al 2024), ma ciò che allarma è l’aumento delle vittime, ben 138 (+16%). Dal 2021 ad oggi, contiamo 4.442 decessi sul lavoro: numeri drammatici che raccontano una vera e propria emergenza nazionale. 🔗liberoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. : “Serve un vero Patto della Responsabilità per rilanciare prevenzione, formazione e controllo nei luoghi di lavoro”; 28 Aprile, Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro; Giornata mondiale sicurezza sul lavoro, Federcepicostruzioni: trasformare le parole in azioni concrete; Giornata Mondiale delle vittime del lavoro e dell’amianto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro: il 9% degli italiani ha un reddito inferiore al 60% del reddito mediano nazionale - Nel 2024, il 9% degli occupati italiani a tempo pieno ha un reddito inferiore al 60% del reddito mediano nazionale, in aumento rispetto all’8,7% del 2023 e oltre il doppio rispetto alla Germania (3,7% ... 🔗iodonna.it

Giornata Sicurezza sul Lavoro: impegno quotidiano Gruppo Sintesi - Roma, 28 apr. – “Era il 2003 quando l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) istituì per la prima volta la Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Da allora, il 28 aprile è dive ... 🔗askanews.it

Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro - Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. Le cose da sapere su questa ricorrenza. 🔗msn.com