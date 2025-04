Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro Magnacca | È un dovere sociale

sicurezza sui luoghi di lavoro più che un obbligo è un dovere sociale. È il risultato dell'impegno di ogni giorno che chiama a una responsabilità condivisa aziende, lavoratori, istituzioni e sindacati". A dichiararlo l'assessore regionale alle Attività produttive e al lavoro, Tiziana Magnacca. 🔗 Chietitoday.it - Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, Magnacca: "È un dovere sociale" "Lasui luoghi dipiù che un obbligo è un. È il risultato dell'impegno di ogni giorno che chiama a una responsabilità condivisa aziende, lavoratori, istituzioni e sindacati". A dichiararlo l'assessore regionale alle Attività produttive e al, Tiziana. 🔗 Chietitoday.it

