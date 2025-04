Giornata Internazionale del Jazz - Concerto di Shai Maestro

Giornata Internazionale del Jazz indetta dall’UNESCO, si inaugura l’undicesima edizione di Treviso Suona Jazz Festival, quest’anno intitolata “Tra Culture e Generazioni”. Il Concerto. Trevisotoday.it - Giornata Internazionale del Jazz - Concerto di Shai Maestro Leggi su Trevisotoday.it Mercoledì 30 aprile ore 20.45, nella splendida cornice del Teatro Mario Del Monaco e in occasione delladelindetta dall’UNESCO, si inaugura l’undicesima edizione di Treviso SuonaFestival, quest’anno intitolata “Tra Culture e Generazioni”. Il

