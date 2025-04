Giornalisti italiani espulsi | Il Sahara Occidentale tra risorse e censura

Secondo il quotidiano Herpress, i reporter avrebbero violato le leggi marocchine cercando di raggiungere la città del Sahara Occidentale per fini "provocatori"

Due giornalisti italiani sarebbero stati espulsi ieri sera dalle autorità marocchine con l'accusa di aver cercato di entrare illegalmente nella città di Laayoune (El Aaiun). Lo rivela il quotidiano marocchino online Hespress. Matteo Garavoglia, 34 anni, giornalista freelance originario di Biella e collaboratore del 'Manifesto', e il fotografo Giovanni Colmoni, avrebbero tentato di entrare nella città marocchina meridionale al confine con la regione contesa del Sahara Occidentale "senza l'autorizzazione richiesta dalla polizia".

Secondo il quotidiano marocchino online "Hespress", due giornalisti italiani sono stati espulsi ieri sera dalle autorità di Rabat con l'accusa di aver cercato di "entrare illegalmente" a Laayoune, nel Sahara Occidentale.

Due giornalisti italiani espulsi dal Marocco per aver tentato di entrare illegalmente a Laayoune, Sahara Occidentale.

I due reporter sarebbero stati fermati a bordo di un'auto privata mentre cercavano di "entrare illegalmente" in una città del Sahara Occidentale, contesa tra il Regno del Marocco e gli indipendentisti.