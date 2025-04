Giorgio Mastrota | Prima di mia moglie ero un farfallone In TV preferirono Natalia Estrada a me mi aggrappai alle televendite

Giorgio Mastrota oggi torna in TV ai fornelli di Casa Mastrota in onda su Food Network. Il conduttore si racconta in un'intervista rilasciata a Fanpage.it: i suoi 60 anni, l'amore per la moglie Floribeth Gutierrez, il matrimonio finito con Natalia Estrada, i quattro figli - Natalia, Federico, Matilde e Leonardo - avuti da tre madri diverse. E poi il successo, le televendite e quella bizzarra esperienza da tronista di Uomini e Donne: "Vi spiego perché dissi di sì a Maria De Filippi". Leggi su Fanpage.it oggi torna in TV ai fornelli di Casain onda su Food Network. Il conduttore si racconta in un'intervista rilasciata a Fanpage.it: i suoi 60 anni, l'amore per laFloribeth Gutierrez, il matrimonio finito con, i quattro figli -, Federico, Matilde e Leonardo - avuti da tre madri diverse. E poi il successo, lee quella bizzarra esperienza da tronista di Uomini e Donne: "Vi spiego perché dissi di sì a Maria De Filippi".

