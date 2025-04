Giochi rischiosi | bambini e adolescenti hanno bisogno di queste situazioni per crescere basta genitori iperprotettivi Lo studio su Nature e il parere dell’esperta

studiosa australiana? Come riporta un articolo di Nature: “Studia i benefici ad ampio raggio del gioco rischioso”. Quello che in pratica stanno facendo i suoi figli. Tuttavia, anche la ricercatrice, seppur esperta, non è immune al riflesso di proteggere i propri figli da ogni possibile incidente, come molti genitori tendono a fare. Ilfattoquotidiano.it - “Giochi rischiosi: bambini e adolescenti hanno bisogno di queste situazioni per crescere, basta genitori iperprotettivi”. Lo studio su Nature e il parere dell’esperta Leggi su Ilfattoquotidiano.it Alethea Jerebine è una ricercatrice di salute pubblica alla Deakin University di Melbourne e sta osservando le sue figlie di 10 e 13 anni arrampicarsi su un ammasso di rocce. “Possono farlo?” – si chiede preoccupata. Le rocce presentano infatti molte fessure e sono così ripide che Jerebine, osservandole, avverte delle vertigini. D’istinto, vuole dire loro di smetterla. Allo stesso tempo, si rende conto che le sue ansie sono in contraddizione con l’oggetto della sua ricerca. Di cosa si occupa lasa australiana? Come riporta un articolo di: “Studia i benefici ad ampio raggio del gioco rischioso”. Quello che in pratica stanno facendo i suoi figli. Tuttavia, anche la ricercatrice, seppur esperta, non è immune al riflesso di proteggere i propri figli da ogni possibile incidente, come moltitendono a fare.

Ne parlano su altre fonti

Karate Kids al PalaCasali: protagonisti bambini e adolescenti, tra gesta sportive e crescita personale - ANCONA – Domenica 11 maggio 2025 Il PalaCasali ospiterà il Karate Kids Project Fijlkam – Centro Italia. Si tratta di una manifestazione promozionale giovanile che vedrà protagonisti bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, tesserati Fijlkam provenienti dalle regioni Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana e... 🔗anconatoday.it

Colpire bambini e adolescenti: come cambia il terrorismo - Per funzionare le stragi dei terroristi devono provocare il sentimento della paura. E colpire ciò di cui caro abbiamo 🔗ilgiornale.it

Parco giochi o dormitorio? Nel cuore di Como l’unico parco per bambini diventa rifugio per senzatetto - Il parco giochi di via Vittorio Emanuele a Como, noto come parco San Fedele per la sua vicinanza all'omonima piazza, rappresenta attualmente l'unico spazio ludico pienamente fruibile per i bambini in città. Questo a seguito della chiusura del parco giochi dei giardini a lago, interessato da un... 🔗quicomo.it

Se ne parla anche su altri siti

“Giochi rischiosi: bambini e adolescenti hanno bisogno di queste situazioni per crescere, basta…; Allerta sicurezza: Roblox, un luogo pericoloso per i più piccoli secondo un nuovo report; 6 ore al giorno sullo smartphone, adolescenti italiani a rischio; Adolescenti a rischio di dipendenza da gioco d'azzardo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giochi e attività sportive, torna Bambini in piazza per la salute - Uno studio condotto dal Karolinska Institutet ha infatti dimostrato che un intervento precoce sugli stili di vita, da bambini o adolescenti, quando l'obesità, non è ancora grave, può portare a una ... 🔗genovatoday.it

Giochi per bambini: addio stereotipi! idee divertenti oltre la divisione “Maschi vs Femmine” - Giochi per bambini: addio stereotipi! idee divertenti oltre la divisione “Maschi vs Femmine”(Universomamma.it) La ricerca scientifica ci insegna che la nostra identità è composta da elementi sia ... 🔗universomamma.it