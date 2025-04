Giobbe Covatta con Recital al Sipario Strappato | a lui va il Premio alla Carriera del teatro arenzanese

teatro Il Sipario Strappato di Arenzano arriva Giobbe Covatta con “Recital”. Quest’anno sarà Covatta a ricevere il Premio alla Carriera “Il Sipario Strappato”, istituito la scorsa stagione e conferito a Pippo Santonastaso. “Il Premio – dice Sara Damonte, direttore. 🔗 Genovatoday.it - Giobbe Covatta con “Recital” al Sipario Strappato: a lui va il Premio alla Carriera del teatro arenzanese Sabato 3 maggio alle 21 alIldi Arenzano arrivacon “”. Quest’anno saràa ricevere il“Il”, istituito la scorsa stagione e conferito a Pippo Santonastaso. “Il– dice Sara Damonte, direttore. 🔗 Genovatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giobbe Covatta con “Recital” al Sipario Strappato: a lui va il Premio alla Carriera del teatro arenzanese - Sabato 3 maggio alle 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano arriva Giobbe Covatta con “Recital”. Quest’anno sarà Covatta a ricevere il Premio alla Carriera “Il Sipario Strappato”, istituito la scorsa stagione e conferito a Pippo Santonastaso. “Il premio – dice Sara Damonte, direttore... 🔗genovatoday.it

A Torremaggiore va in scena Giobbe Covatta con 'Scoop (Donna Sapiens)' - Prosegue la stagione teatrale del Comune di Torremaggiore in collaborazione con ‘Puglia Culture. Il secondo appuntamento, nell’Auditorium San Giovanni Bosco è per il 21 febbraio alle 21 con ‘Scoop (Donna Sapiens)’ di Giobbe Covatta e Paola Catella con Giobbe Covatta. Per informazioni e... 🔗foggiatoday.it

Visite in cantina, degustazione di cannoli e Giobbe Covatta a teatro: cosa fare nel weekend - Quello alle porte sarà un weekend ricco di degustazioni e visite guidate nelle cantine e nelle storiche fabbriche palermitane che producono specialità enogastronomiche nostrane: dalla due giorni dedicata al cannolo a Piana degli Albanesi, al tour fra le barrique in cui maturano i vini Duca... 🔗palermotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giobbe Covatta con Recital al Sipario Strappato. A lui il Premio alla Carriera; Giobbe Covatta con “Recital” al Sipario Strappato: a lui va il Premio alla Carriera del teatro arenzanese; Giobbe Covatta porta Recital ad Arenzano e riceve il Premio alla Carriera del Sipario Strappato; Ironia, scienza e infanzia nel Recital di Giobbe Covatta ad Arenzano. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Giobbe Covatta porta Recital ad Arenzano e riceve il Premio alla Carriera del Sipario Strappato - Sabato 3 maggio alle ore 21, il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ospiterà Giobbe Covatta con il suo spettacolo “Recital” ... 🔗ligurianotizie.it

A Santo Stefano c’è attesa per lo spettacolo sul clima di Giobbe Covatta - Sarà l’ultimo appuntamento di teatro civile di “Su il Sipario ... volti più amati e longevi della comicità italiana, Giobbe Covatta, atteso per giovedì 27 marzo alle 21.15 con il ... 🔗msn.com

Giobbe Covatta a Montalto - Giobbe Covatta festeggia i 40 anni di attività con una ‘abbuffata’ dei suoi pezzi storici e meno storici mercoledì 23 aprile al Teatro della fiaba e della poesia di Montalto delle Marche in ... 🔗ilrestodelcarlino.it