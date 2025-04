Gio Simeone incontra 100 partite con Napoli in presenza di Cholo

Simeone ha ottenuto una pietra miliare storica nella vittoria (2-0) contro il Torino. Il figlio di Cholo Simeone è arrivato al 100 partite che indossano la maglietta Napoli. Un risultato del calciatore argentino che lascia il segno sulla storia del club italiano.Il 18 agosto 2022 la sua firma divenne ufficiale. Dopo 100 partite giocate, Simeone è consolidato come il quindicesimo argentino con più gol (73) Nella storia della serie A. Allo stesso modo, il "18" del Napoli è posto come La sesta storia dei marcatori (attivo) della lega italiana. Via Instagram di @carla.pereyra15Gio è caratterizzato dall'essere un grande giocatore notturno, le sue vittime preferite sono: Lazio (8), Torino (6), Juve (6), Bologna (5) e Roma (5).

100 presenze in maglia azzurra per il "Cholito" Simeone - Giovanni Simeone raggiunge le 100 presenze con la maglia del Napoli. Giovanni Simeone, attaccante azzurro, ha raggiunto ieri nel match contro il Torino, le 100 … L'articolo 100 presenze in maglia azzurra per il "Cholito" Simeone proviene da ForzAzzurri.net.

