Gino Fabio confermato presidente della Bcc della Valle del Fitalia

della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia – Longi.Tra i punti all’ordine del giorno, l’elezione del presidente, del Consiglio di. Messinatoday.it - Gino Fabio confermato presidente della Bcc della Valle del Fitalia Leggi su Messinatoday.it Si è tenuta oggi, a Rocca di Capri leone, presso la sala riunioni del ristorante "Atmosfera by l' Antica Filanda" l’Assemblea dei SociBanca di Credito Cooperativodel– Longi.Tra i punti all’ordine del giorno, l’elezione del, del Consiglio di.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giovani commercialisti, confermato all’unanimità il presidente Fabio Maggi - Si è tenuta questa mattina, presso la sede di Assiprime in via Egidio Gorra 55/E, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza (Ugdcec). L’incontro ha ufficializzato la conferma alla presidenza di... 🔗ilpiacenza.it

Magi confermato segretario di +Europa, Hallisey nuovo presidente - Riccardo Magi è stato confermato segretario di Più Europa con 205 preferenze, 72 schede bianche e 20 nulle. Carla Taibi resta tesoriera, Matteo Hallisey è il nuovo presidente battendo Benedetto Della Vedova. E' l'esito del congresso di Più Europa. 🔗quotidiano.net

Federazione italiana pallavolo: il pugliese Giuseppe Manfredi confermato presidente Oggi le elezioni - Di seguito un comunicato diffuso da Fipav: Si è conclusa a Rimini la 47a Assemblea Nazionale per il rinnovo del Consiglio della Federazione Italiana Pallavolo. Confermato Presidente Federale per il quadriennio 2025-2028, il pugliese Giuseppe Manfredi. Insieme a lui i Vice Presidente Massimo Sala ed Elio Sità. Manfredi, nato ad Alberobello (Bari) il 1 giugno 1953, nel 1978 è entrato a far parte del Comitato Provinciale di Bari della FIPAV come consigliere e presidente della Commissione Giovanile Provinciale; ha ricoperto la carica di Presidente provinciale dal 1987 al 1992. 🔗noinotizie.it

Ne parlano su altre fonti

Gino Fabio confermato Presidente della BCC della Valle del Fitalia; Notizie dal Quotidiano di Sicilia; CNA Zona Nord Ancona, Spadoni confermato presidente; Tensione tra Lega e FdI, Chies fa il pompiere: «Polemiche inutili». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Gino Fabio confermato Presidente della BCC della Valle del Fitalia - Si è tenuta oggi, a Rocca di Capri leone, presso la sala riunioni del ristorante “Atmosfera by l’ Antica Filanda” l’Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo della Valle […] ... 🔗blogsicilia.it