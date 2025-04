Giletti e l’inchiesta ‘Zero titoli’ | Dopo scandalo diplomi lo spettro dei rifiuti carabinieri indaghino

diplomi e lauree false, con tanto di cerimonia ufficiale di consegna, ma non solo. Lo Stato delle Cose, la trasmissione di Massimo Giletti in onda questa sera su Raitre, torna sull’inchiesta “Zero titoli" della Procura di Trani che indaga su una presunta truffa relativa a lauree e titoli di studio falsi, in cui . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –e lauree false, con tanto di cerimonia ufficiale di consegna, ma non solo. Lo Stato delle Cose, la trasmissione di Massimoin onda questa sera su Raitre, torna sul“Zero titoli" della Procura di Trani che indaga su una presunta truffa relativa a lauree e titoli di studio falsi, in cui .

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Indire, l’inchiesta sul mercato illecito dei titoli di specializzazione: comunicato Gruppo Uniti per Indire - Pubblichiamo il comunicato stampa giunto in redazione a proposito dell’inchiesta sul mercato illecito dei titoli di specializzazione che solleva tanti interrogativi sulla formazione docenti. Secondo il Gruppo Docenti Uniti per Indire i corsi Indire da 30 CFU rappresentano un’opportunità per una scuola inclusiva e accessibile. Indire: un faro di opportunità per una formazione inclusiva e […] The post Indire, l’inchiesta sul mercato illecito dei titoli di specializzazione: comunicato Gruppo Uniti per Indire first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

“Lo Stato delle Cose”, nuova inchiesta bomba per Giletti: di cosa si tratta - Programmi Tv, lunedì 7 aprile alle 21.20 su Rai 3 torna l’appuntamento con “Lo Stato delle Cose”, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Anche in questa nuova puntata, il giornalismo d’inchiesta si intreccia con i temi politici e sociali più caldi dell’attualità nazionale e internazionale. Al fianco di Giletti, Michele Santoro, con cui sarà affrontato un dibattito serrato sui grandi temi dell’agenda pubblica. 🔗tvzap.it

Giletti su inchiesta curve tifosi Inter e Milan: “Ho in mano una cosa molto delicata” - “Non credo che ci siano coincidenze sui fatti giudiziari che coinvolgono l’Inter. Questa farsa sulla bestemmia di Lautaro Martinez e sull’audio che prima scompare e poi viene ritrovato lasciano interpretazioni e dietrologie di cui il calcio non ne ha bisogno in questo momento”. Massimo Giletti è intervenuto su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione ‘A Pranzo con Chiariello’. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Giletti e l'inchiesta 'Zero titoli': Dopo scandalo diplomi lo spettro dei rifiuti, carabinieri indaghino; Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti; Lo stato delle cose stasera in tv lunedì 28 aprile su Rai 3: inchieste e ospiti del programma di Massimo Giletti; Anticipazioni per “Lo stato delle cose” del 28 aprile alle 21.20 su Rai 3: la “versione di Michele Santoro”. 🔗Se ne parla anche su altri siti