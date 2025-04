Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi a Verissimo | la gravidanza la complicità e il nome scelto per la bimba

Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi, nel salotto di Verissimo, domenica pomeriggio. La coppia, seguitissima da fan sempre più numerosi, ha raccontato del proprio rapporto, della fase attuale della gravidanza di lei, dei traguardi dell’atleta olimpico prossimo alla partenza per Tokyo e soprattutto dell’emozione che entrambi stanno vivendo in attesa della nascita della prima bimba.La gravidanza“Sono al sesto mese di gravidanza che scadrà il 22 agosto, e sto bene – ha detto Bontempi – ho poche nausee e vediamo crescere il pancione giorno dopo giorno. Sono felice e mi sento estremamente fortunata perché Gianmarco è sempre stato un ragazzo dolcissimo e in questo periodo è presente, attento, parla con la piccola già da ora e lo fa sottovoce. Ilrestodelcarlino.it - Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi a Verissimo: la gravidanza, la complicità e il nome scelto per la bimba Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ancona, 28 aprile 2025 – ‘Un amore che diventa famiglia’. Con queste parole, la conduttrice televisiva Silvia Toffanin ha accoltoe la moglie, nel salotto di, domenica pomeriggio. La coppia, seguitissima da fan sempre più numerosi, ha raccontato del proprio rapporto, della fase attuale delladi lei, dei traguardi dell’atleta olimpico prossimo alla partenza per Tokyo e soprattutto dell’emozione che entrambi stanno vivendo in attesa della nascita della prima.La“Sono al sesto mese diche scadrà il 22 agosto, e sto bene – ha detto– ho poche nausee e vediamo crescere il pancione giorno dopo giorno. Sono felice e mi sento estremamente fortunata perchéè sempre stato un ragazzo dolcissimo e in questo periodo è presente, attento, parla con la piccola già da ora e lo fa sottovoce.

Su questo argomento da altre fonti

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, svelato il sesso del bambino in arrivo: «Tu e la mamma mi farete impazzire d’amore» - La coppia è in attesa di una bambina. Il commento dell’altista marchigiano: «Non vedo l'ora di vedere una piccola Chiara sgambettare qua e là per casa» 🔗vanityfair.it

Chi è Chiara Bontempi, la moglie di Gianmarco Tamberi, presto mamma del suo primo figlio - Con un tenerissimo video in bianco e nero, via Instagram, Gianmarco Tamberi ha annunciato la gravidanza della moglie Chiara Bontempi e l’arrivo del loro primo figlio, accompagnato da queste dolci parole: “Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”.Chiara Bontempi, chi è la moglie di Gianmarco Tamberi Si vociferava di un bimbo in arrivo per la coppia, nelle scorse settimane, e poi è arrivata la conferma dei due diretti interessati, via social. 🔗quotidiano.net

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi in dolce attesa: “Promettiamo di donarti tutto il nostro amore” - Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi presto genitori. Il campione olimpico e sua moglie hanno annunciato con gioia l’arrivo del loro primo figlio attraverso i social. Insieme dal 2009 e sposati dal 2022, i due hanno condiviso la notizia con un video emozionante in bianco e nero, in cui mostrano le prime ecografie e il pancione che inizia a vedersi. Ad accompagnare le immagini, il brano di Ryan Mack Forever and ever and always e una dolce dedica al piccolo in arrivo: «Un’emozione indescrivibile. 🔗thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: La felicità per la bimba in arrivo; Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, aspettano una femminuccia; Gianmarco Tamberi in tv con Chiara Bontempi, tra la figlia in arrivo e il sogno Los Angeles: Qualcosa è scattato quando...; Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, dal primo bacio al matrimonio. La gravidanza dopo la fede nuziale persa nel fiume Senna. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi a Verissimo: la gravidanza, la complicità e il nome scelto per la bimba - Il campione olimpico di atletica e la moglie sono stati ospiti domenica pomeriggio nel salotto tv di Silvia Toffanin e hanno raccontato a cuore aperto il bellissimo momento che stanno vivendo in attes ... 🔗msn.com

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, in arrivo una bambina. L'annuncio social "fa impazzire d'amore" - Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi annunciano l'arrivo della loro prima figlia, prevista per agosto 2025. Emozione e gioia sui social ... 🔗nostrofiglio.it

Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi sulla gravidanza. Lei: «Sono al sesto mese, la scadenza il 22 agosto» - Gianmarco "Gimbo" Tamberi è ospite oggi, insieme alla moglie Chiara Bontempi, del salotto di Silvia Toffanin, Verissimo. La coppia racconterà del proprio rapporto e ... 🔗msn.com