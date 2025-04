Gianmarco Steri non trova Nadia in studio e va via per andare a riprenderla

Gianmarco Steri non trova Nadia in studio e va via per andare a riprenderla, non facendo entrare né Francesca né CristinaL'articolo Gianmarco Steri non trova Nadia in studio e va via per andare a riprenderla proviene da Novella 2000.

Uomini e Donne, gli amici di Gianmarco Steri furiosi: c’entra Cristina Ferrara - Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne ha coinvolto anche i suoi amici e sta attraversando una fase turbolenta. Le tensioni tra le corteggiatrici sono ormai all’ordine del giorno e al centro dello scontro ci sono Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, protagoniste di un nuovo acceso confronto durante l’ultima puntata. Sui social gli amici di Gianmarco sono stati molto duri e diretti: ecco cosa è accaduto. 🔗anticipazionitv.it

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gianmarco Steri si conferma il Mr Darcy di Centocelle! (VIDEO) - Oggi, lunedì 10 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Spazio alle dinamiche del trono over, ma anche a Gianmarco Steri che conferma di essere davvero il Mr Darcy di Centocelle! Ecco la nostra opinione! 🔗comingsoon.it

Uomini e Donne, Gianmarco Steri “sceglie”: lacrime e una corteggiatrice se ne va - Gianmarco Steri continua a essere al centro delle dinamiche di Uomini e Donne. Nella registrazione dell’11 Marzo 2025 ha vissuto momenti di forte tensione con le sue corteggiatrici. Dopo un’esterna difficile con Nadia Di Diodato, ha baciato Cristina Ferrara, scatenando la reazione di Francesca Polizzi. Quest’ultima ha lasciato lo studio visibilmente turbata, spingendo Gianmarco a inseguirla. Nel frattempo, Gianni Sperti ha bloccato Nadia per chiederle spiegazioni su alcune frasi dette in studio. 🔗anticipazionitv.it

Gianmarco Steri non trova Nadia in studio e va via per andare a riprenderla, non facendo entrare né Francesca né Cristina - Gianmarco Steri non trova Nadia in studio e va via per andare a riprenderla, non facendo entrare né Francesca né Cristina ... 🔗novella2000.it

Uomini e Donne, il migliore amico di Gianmarco Steri mette like ad un commento contro Francesca Polizzi! - Il migliore amico di Gianmarco Steri, tronista di Uomini e Donne, mette like ad un commento social contro Francesca Polizzi, ex corteggiatrice recentemente eliminata. 🔗msn.com

Gianmarco Steri abbandono lo studio di Uomini e Donne/ Forte gesto per Nadia Di Diodato - Gianmarco Steri abbandona lo studio di Uomini e Donne: il tronista compie un gesto forte per Nadia Di Diodato. 🔗ilsussidiario.net