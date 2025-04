Giancarlo Vitali la collezione in un Museo

Giancarlo Vitali, uno degli artisti contemporanei più rappresentativi. A poco meno di sette anni della sua scomparsa, avvenuta il 25 luglio 2018 all'età di 88 anni nella sua Bellano, dove era nato, cresciuto e aveva lavorato, mercoledì apre il Museo a lui dedicato. Un grande spazio in cui sarà allestita la collezione permanente del pittore. Il Museo è al piano terra della dimora storica di Palazzo Lorla, riconsegnato ai cittadini, dopo un lavoro di attento e puntuale ripristino, per diventare un luogo dedicato all'arte, in cui sono state ospitate più di una decina di mostre d'arte contemporanea, curate dall'associazione ArchiViVitali."La collezione di un centinaio di dipinti è allestita in un grande spazio che mette in connessione tre ambienti – spiegano proprio dagli ArchiViVitali –.

