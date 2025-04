Giacomo Gobbato Serghei Merjievschii manda una lettera di scuse ai genitori del 26enne ucciso a coltellate in Corso del Popolo | al via il processo

VENEZIA - Una lettera di scuse ai genitori di Giacomo Gobbato, il ventiseienne da lui ucciso con una coltellata, il 20 settembre dello scorso anno, a Mestre, mentre stava fuggendo dopo aver.

