Gesto inqualificabile Serve una forte riposta

Ilrestodelcarlino.it - "Gesto inqualificabile. Serve una forte riposta" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Le forze dell’ordine si impegnino a individuare e perseguire chi, nell’ombra, minaccia sicurezza e incolumità, e non a controllare cittadini che esprimono pacificamente il loro pensiero" ha affermato la capogruppo del partito Democratico in Regione Anna Casini, schierandosi al fianco di Lorenza Roiati, titolare dell’Assalto ai forni che nei giorni scorsi aveva affisso uno striscione di natura antifascista ed era stata oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine. "Lorenza, a testa alta, ha dovuto difendere, da inutili controlli, il suo striscione e, con esso, i valori della nostra Costituzione. Una donna, un’imprenditrice, una madre che ha scelto di metterci la faccia, vittima anche di gruppi anonimi che hanno affisso striscioni dal contenuto intimidatorio. Chiediamo che le energie delle forze dell’ordine siano concentrate su chi rappresenta una reale minaccia alla sicurezza e all’ordine pubblico – ha concluso Casini – e non su chi esercita pacificamente i propri diritti sanciti dalla Costituzione".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte” - (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. “L’Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c’è stata alcuna risposta”, ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale. 🔗ildenaro.it

«Serve un’alleanza forte tra cittadini, istituzioni, media e forze dell’ordine» - Il felice esito delle indagini, la sventata truffa all'anziana di Noventa Padovana con conseguente arresto del responsabile del reato, è stata salutata con entusiasmo dal governatore del Veneto, Luca Zaia. «Ancora una volta dobbiamo ringraziare i carabinieri di Padova per aver impedito che... 🔗padovaoggi.it

Carlo e Serena dopo C’è Posta Per Te: forte gesto di lui - La storia tra Carlo e Serena ha acceso i riflettori durante l’ultima puntata di C’è Posta Per Te. Dopo aver vissuto insieme per oltre un anno e mezzo a casa della madre di lui, la donna ha raccontato di essere stata cacciata dopo una violenta lite. Il 40enne, però, non avrebbe del tutto chiuso con la sua ex e i due avrebbero trascorso delle notti in un b&b. La puntata si è conclusa con la chiusura della busta, tra i fischi del pubblico. 🔗anticipazionitv.it

Su questo argomento da altre fonti

Gesto inqualificabile. Serve una forte riposta; Striscione sul 25 aprile, Curti e Ameli attaccano Fioravanti: «Rimane in silenzio davanti a fatti gravi; Ascoli, due striscioni di stampo fascista contro la fornaia. Il coro: «Non lasciamola sola». L'Amministrazione; Mangia e scappa in un ristorante gestito da ragazzi con disabilità, il Sindaco “Gesto inqualificabile”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’aggressione all’infermiere, l’Opi Catania: “Gesto inqualificabile” - Un gesto inqualificabile, che colpisce non solo la persona offesa, ma l’intera categoria professionale”. La presa di posizione è dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Catania. 🔗livesicilia.it

Mangia e scappa in un ristorante gestito da ragazzi con disabilità, il Sindaco “Gesto inqualificabile” - Un uomo ha lasciato senza pagare un conto di 100 euro all’Osteria Din Don Dan di Corbetta, dove lavorano ragazzi con disabilità. È stato rintracciato. 🔗msn.com

San Camillo. Danneggiata l’auto del Dg. Zingaretti: “Gesto inqualificabile” - "Un gesto inqualificabile – per il presidente della Regione -, che condanno con fermezza, frutto di intolleranza e assoluta mancanza di rispetto nei confronti di chi svolge con dedizione e ... 🔗quotidianosanita.it