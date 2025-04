Germania Merz presenta il nuovo governo | chi ha scelto come ministri

Merz si prepara a diventare Cancelliere, presentando in anticipo la squadra di governo della CDU-CSU. Il voto di fiducia al Bundestag è previsto per il 6 maggio, mentre l'SPD attende l'esito del referendum interno per ufficializzare i suoi ministri. Leggi su Fanpage.it A oltre due mesi dalle elezioni federali, Friedrichsi prepara a diventare Cancelliere,ndo in anticipo la squadra didella CDU-CSU. Il voto di fiducia al Bundestag è previsto per il 6 maggio, mentre l'SPD attende l'esito del referendum interno per ufficializzare i suoi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Germania, firmato accordo di governo Cdu-Spd, il cancelliere Merz presenta il contratto: "Meno migranti, più difesa, meno tasse" - Nelle 140 pagine del contratto di governo si definiscono i temi per determinare "se continueremo a vivere in una Germania libera, sicura, giusta e prospera" La coalizione tra Cdu, Csu e Spd ha firmato l'accordo per il nuovo governo in Germania. Il cancelliere eletto Friedrich Merz, leader del 🔗ilgiornaleditalia.it

Friedrich Merz guida il nuovo governo tedesco: alleanza storica per rilanciare una Germania in crisi - Il nuovo cancelliere designato tedesco, Friedrich Merz , ha promesso di «far crescere di nuovo la Germania colpita dalla crisi » dopo che lo schieramento conservatore ( Cdu/Csu ) ha raggiunto un accordo con il centro-sinistra ( Spd ) per formare il nuovo governo . «L' accordo di coalizione è un segno di un nuovo inizio e un segnale forte per il nostro Paese», ha affermato Merz in una conferenza... 🔗feedpress.me

Germania al voto tra crisi industriale e fine delle certezze dell’era Merkel. Per il nuovo leader Merz fare il governo sarà un rebus. Con l’ombra di Afd - Una grave crisi economica e la minore rilevanza politica dalla riunificazione rappresentano una congiuntura pericolosa per il Paese più popoloso e ricco dell’Unione Europea. Domenica, 59 milioni di tedeschi avranno diritto di votare per il nuovo Bundestag: due milioni in meno rispetto alle elezioni del 2021. La demografia è solo uno dei tanti fattori: la Germania è una potenza in declino, tutti l’hanno capito, ma nessun candidato cancelliere sembra avere una ricetta per risollevare il Paese. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Germania, Merz presenta il nuovo governo: chi ha scelto come ministri; Germania, il leader dei conservatori Friedrich Merz tra l’incudine e il martello; Accordo per il governo in Germania, Merz: di nuovo in carreggiata; Germania, trovato accordo di governo tra Cdu e Spd: Merz sarà il Cancelliere. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Germania, Merz annuncia i ministri Cdu - L’altro partner di coalizione, l’Spd, presenterà i suoi candidati solo dopo la conclusione della votazione dei suoi membri sull’accordo di governo, che durerà fino a martedì sera ... 🔗ilsole24ore.com

Merz annuncia il nuovo governo: "La Germania è tornata" - AGI - Il nuovo cancelliere designato tedesco, Friedrich Merz, ha promesso di "far crescere di nuovo la Germania colpita dalla crisi" dopo che lo schieramento conservatore (Cdu/Csu) ha raggiunto un ... 🔗msn.com

Friedrich Merz prepara il nuovo governo tedesco, domani l'annuncio: ecco chi saranno i ministri chiave - A oltre due mesi dalle elezioni il leader Cdu scalpita per insediarsi come Cancelliere: il voto di fiducia al Bundestag è in programma il 6 maggio Mancano ormai pochi giorni al voto di fiducia che dov ... 🔗informazione.it