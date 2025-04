Germania chiede alla Commissione Ue l' esenzione dai limiti del Patto di stabilità

Germania ha chiesto alla Commissione Ue l'esenzione dai limiti di spesa del Patto di stabilità con l'attivazione della 'clausola di salvaguardia' per avere deroghe relative agli investimenti nella difesa. "Possiamo confermare che la Germania ha richiesto l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per il periodo 2025-2028", è "un'importante misura complementare per consentire una maggiore spesa nazionale per la difesa, mantenendo al contempo la sostenibilità fiscale", ha dichiarato un portavoce del ministero delle Finanze tedesco all'ANSA. La notizia dell'attivazione era stata anticipata dalla Reuters. Quotidiano.net - Germania chiede alla Commissione Ue l'esenzione dai limiti del Patto di stabilità Leggi su Quotidiano.net Laha chiestoUe l'daidi spesa deldicon l'attivazione della 'clausola di salvaguardia' per avere deroghe relative agli investimenti nella difesa. "Possiamo confermare che laha richiesto l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per il periodo 2025-2028", è "un'importante misura complementare per consentire una maggiore spesa nazionale per la difesa, mantenendo al contempo la sostenibilità fiscale", ha dichiarato un portavoce del ministero delle Finanze tedesco all'ANSA. La notizia dell'attivazione era stata anticipata dReuters.

Approfondimenti da altre fonti

La Germania chiede meno vincoli sul debito dei paesi Ue. La linea del rigore imposta a tutti per 20 anni si sgretola per le armi - A Bruxelles qualcuno avrà strabuzzato gli occhi e si sarà sturato le orecchie. Tedeschi che chiedono regole meno severe per tutti sui bilanci pubblici. I tempi sono così insoliti che accade anche questo. La linea del rigore, mai abbandonata neppure davanti allo strazio inflitto al popolo della Grecia o ad un’Europa alle prese con la recessione e accantonato di malavoglia per un po’ solo di fronte all’emergenza pandemia, è stata sbriciolata dalla incontenibile voglia di riarmarsi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Riforma della giustizia: la Commissione Ue chiede risposte alle criticità del nuovo Csm - La Relazione della Commissione Ue sulla riforma della giustizia, in particolare del nuovo Csm, "ha chiesto che il nostro Paese dia una risposta alle criticità" rilevate nella riforma "per evitare di subire censure, come è avvenuto alla Polonia" nel progetto di riforma della Corte Suprema. Lo ha detto il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, indicando tre criticità, nel suo intervento al convegno 'L'Alta corte disciplinare, pro e contro di una proposta che fa discutere', organizzato a dall'Associazione Vittorio Bachelet, presieduta da Renato Balduzzi, professore ordinario di diritto ... 🔗quotidiano.net

Tajani gela Salvini: “Sui dazi tratta la Commissione Ue” - Il vicepremier Antonio Tajani sgombra il campo e replica alla Lega: a trattare, sui dazi Usa, sarà solo la Commissione Ue. Il ministro degli Esteri ha parlato ai giornalisti arrivando al Palazzo dei congressi a Roma dove si terrà il consiglio nazionale di Forza Italia. Tajani ha sottolineato che la sua non è una posizione […] The post Tajani gela Salvini: “Sui dazi tratta la Commissione Ue” appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Su questo argomento da altre fonti

La Germania chiede all'UE maggiore flessibilità sulla spesa per la difesa, secondo una lettera; Commissione Ue taglia stime su Pil italiano. Gentiloni: Dazi Usa colpirebbero soprattutto Italia e; La Germania chiede meno vincoli sul debito dei paesi Ue. La linea del rigore imposta a tutti per 20 anni si…; Grande vittoria dell'industria europea: Germania e Francia sostengono l'infrastruttura tecnologica sovrana dell'UE. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Corte dei Conti Ue chiede alla Commissione europea più trasparenza sui fondi alle Ong - I revisori sono stati anche interrogati sulla scelta di limitare l’indagine alle Ong di Germania ... Commissione La Corte ha formulato tre raccomandazioni alla Commissione. L’esecutivo Ue ... 🔗it.euronews.com

Video. Corte dei Conti Ue chiede a Commissione più trasparenza su fondi a Ong - Una nuova relazione della Corte dei conti europea evidenzia la mancanza di trasparenza nei finanziamenti dell’Ue alle Ong, ma non rileva violazioni dei valori europei. Accuse politiche ... 🔗it.euronews.com

Germania, Acer chiede chiarezza su tariffe trasporto gas - Italia-Ue: aumenta lo stacco negativo sui carburanti Aumenta lo stacco negativo sui carburanti. È quanto emerge dall’elaborazione al 21 aprile di Unem sui dati della Commissione europea riferita alla ... 🔗quotidianoenergia.it