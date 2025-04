Germania | Cdu approva l’accordo di governo con la SpD

Germania), 28 apr. (LaPresse) – I delegati della Cdu hanno votato “a stragrande maggioranza” a favore dell’accordo di governo tra Unione (Cdu-Csu) e Spd. Lo ha riferito il portavoce dei conservatori Michael Kretschmer, dopo la votazione nel ‘mini-congresso’ della Cdu per approvare il patto di coalizione con i socialdemocratici per il futuro governo tedesco. Lapresse.it - Germania: Cdu approva l’accordo di governo con la SpD Leggi su Lapresse.it Francoforte (), 28 apr. (LaPresse) – I delegati della Cdu hanno votato “a stragrande maggioranza” a favore delditra Unione (Cdu-Csu) e Spd. Lo ha riferito il portavoce dei conservatori Michael Kretschmer, dopo la votazione nel ‘mini-congresso’ della Cdu perre il patto di coalizione con i socialdemocratici per il futurotedesco.

