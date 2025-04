Germania Cdu approva accordo di governo con la Spd

Germania, ha approvato "a stragrande maggioranza" in un 'mini-congresso' l'accordo di governo con i socialdemocratici della Spd in vista del futuro esecutivo tedesco, con a capo il leader della Cdu, Friedrich Merz. Lo ha riferito il portavoce dei conservatori Michael Kretschmer.Merz: "Controlli alle frontiere più severi dal primo giorno di governo"Nel suo discorso prima della votazione, Merz aveva delineato alcuni dei punti salienti dell'accordo di governo. "Abbiamo concordato delle correzioni di rotta fondamentali: fin dal primo giorno controlleremo i nostri confini nazionali ancora più da vicino", ha detto il cancelliere in pectore in tema di migranti. La Germania si occupa del problema dell'immigrazione da 10 anni, "e da 10 anni non abbiamo trovato una risposta su come gestirlo", ha affermato Merz.

