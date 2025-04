Germania alle armi Steinmeier | Oggi è più pericoloso se siamo deboli Nel 2024 Berlino prima in Ue per spese militari

Germania male armata è Oggi un pericolo maggiore per l'Europa di una Germania equipaggiata in modo forte", è una parte del discorso che il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, terrà a Bruxelles per i 70 anni dell'Ingresso della Germania nella Nato, fa sapere la Frankfurter Allgemeine Zeitung sull'edizione quotidiana in prima pagina.Il presidente tedesco nel suo discorso non nasconderà i rischi all’orizzonte: "Oggi che la guerra di Putin contro l'Ucraina continua a imperversare con forza e gli Usa mettono gli alleati europei sotto enorme pressione, alla Germania tocca un ruolo chiave". Per questo motivo "c'è bisogno di un esercito forte non per condurre una guerra ma per evitarla".Un concetto espresso anche dalla Nato, nelle parole del suo segretario Mark Rutte , pronunciate proprio all'apertura dell'anniversario: "C'è stato un tempo in cui si voleva tenere la Germania debole, come recitava la celebre espressione del primo segretario generale della Nato. Quotidiano.net - Germania alle armi, Steinmeier: “Oggi è più pericoloso se siamo deboli”. Nel 2024 Berlino prima in Ue per spese militari Leggi su Quotidiano.net Roma, 28 aprile 2025 - I tempi sono cambiati, “unamale armata èun pericolo maggiore per l'Europa di unaequipaggiata in modo forte", è una parte del discorso che il presidente tedesco Frank-Walter, terrà a Bruxelles per i 70 anni dell'Ingresso dellanella Nato, fa sapere la Frankfurter Allgemeine Zeitung sull'edizione quotidiana inpagina.Il presidente tedesco nel suo discorso non nasconderà i rischi all’orizzonte: "che la guerra di Putin contro l'Ucraina continua a imperversare con forza e gli Usa mettono gliati europei sotto enorme pressione, allatocca un ruolo chiave". Per questo motivo "c'è bisogno di un esercito forte non per condurre una guerra ma per evitarla".Un concetto espresso anche dalla Nato, nelle parole del suo segretario Mark Rutte , pronunciate proprio all'apertura dell'anniversario: "C'è stato un tempo in cui si voleva tenere ladebole, come recitava la celebre espressione del primo segretario generale della Nato.

Su questo argomento da altre fonti

Germania-Italia oggi in tv, Nations League calcio 2025: orario, probabili formazioni, streaming - L’Italia si gioca tutto. Questa sera, infatti, andrà in scena il match di ritorno valevole per i quarti di finale della Nations League 2025. Si chiudono, infatti, gli incontri che eleggeranno le 4 squadre che andranno a giocarsi la Final Four (in caso di passaggio del turno dell’Italia si giocherebbero a Torino) e che sanciranno quale squadra andrà ad alzare il trofeo dell’edizione corrente. Per la nazionale azzurra, dopo la sconfitta per 1-2 dell’andata disputata a San Siro, questa sera sarà la volta del ritorno che andrà in scena al Signal Iduna Park di Dortmund. 🔗oasport.it

Elezioni in Germania, oggi si vota: Cdu-Csu in testa ai sondaggi - Urne aperte dalle 8 alle 18 in Germania per le elezioni federali che determineranno la composizione del nuovo Bundestag, in un clima segnato dall’angoscia per un nuovo attacco con coltello, dalle tensioni legate all’ascesa dell’ultradestra e dalle difficoltà economiche. Gli ultimi sondaggi confermano la Cdu-Csu di Friedrich Merz in testa con il 29,5%, seppur in lieve calo. L’AfD si mantiene stabile al 21%, mentre l’Spd del cancelliere Olaf Scholz fatica a risalire, restando ferma al 15%. 🔗lapresse.it

Nyt: Trump discute oggi lo stop alle armi a Kiev - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà alcuni alti funzionari, tra cui il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Difesa Pete Hegseth, per valutare ed eventualmente adottare misure sull’Ucraina tra queste rientrano la sospensione o l’annullamento degli aiuti militari americani all’Ucraina, comprese le ultime spedizioni di munizioni e attrezzature autorizzate e... 🔗imolaoggi.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Germania alle armi, Steinmeier: “Oggi è più pericoloso se siamo deboli”. Nel 2024 Berlino prima in Ue per spese militari; Ue, la Germania attiva la clausola del Patto per le spese nella Difesa; Germania al voto: corsa a quattro con CDU favorita, AfD verso il record. Alle 14 affluenza del 52%; Germania, promulgata la riforma della Costituzione per finanziare la difesa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ue, la Germania attiva la clausola del Patto per le spese nella Difesa - La Germania ha chiesto alla Commissione Ue l'esenzione dai limiti di spesa del Patto di stabilità con l'attivazione della "clausola di salvaguardia" per avere deroghe relative agli investimenti nella ... 🔗msn.com

Germania, Steinmeier: generale Cavoli “forza trainante” per Nato - Milano, 28 apr. (askanews) – “È un leader americano eccezionale, un grande amico della Germania e la forza trainante dell’Alleanza”.Lo ha detto il Presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier i ... 🔗askanews.it

Al posto di auto e treni, la Germania costruirà droni e carri armati - La Germania di Merz riapre le industrie dismesse a causa della crisi per produrre armi. Il settore cerca decine di migliaia di lavoratori ... 🔗tempi.it