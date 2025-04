Germani Brescia supera Unahotels Reggio Emilia 79-66 in una sfida combattuta

Brescia79Reggio Emilia66Germani Brescia Ivanovic 7 (02, 14), Della Valle 21 (02, 48), Rivers 2 (01, 03), Ndour 14 (612), Bilan 15 (69); Dowe 7 (25, 03), Burnell 7 (23, 02), Mobio 3 (12 da 3), Cournooh 3 (01, 12), Ferrero. N.e.: Tonelli, Pollini. All.: Poeta.Unahotels Reggio Emilia Winston 12 (49, 16), Barford 12 (39, 24), Grant 2 (01, 01), Cheatham 7 (25, 17), Fainke (01); Uglietti 1 (02), Smith 2 (04 da 3), Vitali 8 (11, 24), Faye 11 (46), Chillo 5 (11, 1 2), Gombauld 6 (35). N.e.: Bonaretti. All.: Priftis.Arbitri: Bartoli, Grigioni, Patti.Parziali: 19-12, 37-32; 56-50Note T.l.: Bre 2631 Reg 914. Rimb.: Bre 48 (Bilan 14) Reg 37 (Faye 9). Ass.: Bre 18 (Ivanovic 8) Reg 13 (Winston 10). Spettatori: 4498Sarebbe servita una prestazione quasi perfetta che non è arrivata. Erano fondamentali le percentuali al tiro che invece sono state praticamente tragiche (45% da 2 e 25% da 3) e se ci aggiungete che Brescia ha tirato 31 tiri liberi mentre Reggio soltanto 14. Sport.quotidiano.net - Germani Brescia supera Unahotels Reggio Emilia 79-66 in una sfida combattuta Leggi su Sport.quotidiano.net 7966Ivanovic 7 (02, 14), Della Valle 21 (02, 48), Rivers 2 (01, 03), Ndour 14 (612), Bilan 15 (69); Dowe 7 (25, 03), Burnell 7 (23, 02), Mobio 3 (12 da 3), Cournooh 3 (01, 12), Ferrero. N.e.: Tonelli, Pollini. All.: Poeta.Winston 12 (49, 16), Barford 12 (39, 24), Grant 2 (01, 01), Cheatham 7 (25, 17), Fainke (01); Uglietti 1 (02), Smith 2 (04 da 3), Vitali 8 (11, 24), Faye 11 (46), Chillo 5 (11, 1 2), Gombauld 6 (35). N.e.: Bonaretti. All.: Priftis.Arbitri: Bartoli, Grigioni, Patti.Parziali: 19-12, 37-32; 56-50Note T.l.: Bre 2631 Reg 914. Rimb.: Bre 48 (Bilan 14) Reg 37 (Faye 9). Ass.: Bre 18 (Ivanovic 8) Reg 13 (Winston 10). Spettatori: 4498Sarebbe servita una prestazione quasi perfetta che non è arrivata. Erano fondamentali le percentuali al tiro che invece sono state praticamente tragiche (45% da 2 e 25% da 3) e se ci aggiungete cheha tirato 31 tiri liberi mentresoltanto 14.

